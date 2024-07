F1: il primo trailer e cosa sapere sul film con Brad Pitt

Diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), il film racconta di un ex-pilota, Sonny Hayes, che dopo diversi anni viene convinto a tornare in pista per fare da mentore al giovane Joshua Pearce. I due diventano compagni di squadra nella APXGP, team fittizio che si aggiunge a Ferrari, Mercedes e tutte le reali scuderie di Formula 1.

Raccontare un mondo come la Formula 1, sfruttandone marchi, piloti e persino immagini provenienti dalle monoposto in gara, ha avuto conseguenze importanti sul budget del film. Inizialmente fissato a 170 milioni di dollari, stando ai rumors sembrerebbe aver superato ad oggi i 300 milioni. Un costo esorbitante, dovuto all'esigenza di realismo della pellicola, che ha portato la troupe a seguire la carovana della Formula 1 in vari circuiti in tutto il mondo, a partire dal Gran Premio di Silverstone del 2023.