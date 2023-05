I 10 migliori videogiochi di corsa in auto

Negli anni sono stati molti i giochi dedicati al mondo delle corse in automobile. Per questo, dopo i 10 migliori giochi di sport, Hynerd propone i 10 migliori giochi di simulazione di corsa, il tutto basandosi sul gameplay e storicità del game.

Ecco i 10 titoli

Colin McRae Rally

Piattaforma: PlayStation, PC e Game Boy Color

Il primo della fortunata serie di videogiochi di rally pubblicata da Codemasters dedicata al grande pilota Colin McRae. Rappresenta la stagione del campionato mondiale di rally del 1998 e comprende le 8 automobili da corsa ufficiali e 4 extra, tra le quali la famosa Subaru Impreza 4wd e la storica Lancia Delta integrale.

Mario Kart 8 Deluxe

Piattaforma: Nintendo Switch

Si tratta di un port del gioco originale uscito su Wii U, Mario kart 8, ciò lo rende il primo gioco della serie di Mario Kart a venire riproposto sotto forma di riedizione. Questa versione include gratuitamente tutti i contenuti aggiuntivi dell’originale, più nuovi elementi presenti nella corsa come il doppio cubo oggetto e il ritorno della modalità battaglia classica.

The Crew 2

Piattaforma: PC, PlayStation 4 e Xbox One

Il gioco segue la storia di un personaggio senza nome, con l’obiettivo di diventare un’icona negli Stati Uniti vincendo in tutte le discipline di corse disponibili nel gioco. Ci sono quattro discipline: Street Racing, Off Road, Freestyle e Pro Racing. Si tratta del seguito di The Crew ed è caratterizzato da un persistente ambiente open world.

Need for Speed: Most Wanted

Piattaforma: PlayStation 2, Nintendo GameCube, PlayStation Portable, Xbox 360, PC, Game Boy Advance, Nintendo DS

Un videogioco di guida della EA Games uscito nel novembre 2005, facente parte della serie Need for Speed. Il gioco non rinuncia all’atmosfera da “pirata della strada”, ancora cara ai giocatori, ma cerca di differenziarsi prendendo in prestito il tema portante di un vecchio episodio della serie: gli inseguimenti con le forze dell’ordine. Uno dei giochi che rappresenta maggiormente la similitudine al mitico film Fast & Furious.

Forza Motorsport 7

Piattaforma: Xbox e PC

Si tratta del gioco di auto che racchiude la tipologia maggiore di corse differenti presenti in un game. Con oltre 700 auto diverse, tra le quali la collezione più completa di Ferrari, Porsche e Lamborghini mai vista. I giocatori si mettono alla prova in 30 famose destinazioni e 200 tracciati con condizioni climatiche in continuo cambiamento. Con l’aggiunta dell’ottima grafica 60 FPS a risoluzione 4k nativa in HDR.

GRAN TURISMO 7

Piattaforma: Playstation 5 e Playstation 4

Ultimo titolo della famosa saga di corse in auto. Considerato uno dei migliori per le sue qualità e innovazioni nel mondo del gaming come l’AI inserita nel gioco contro cui gareggiare nei GT Sophy e l’introduzione dell’utilizzo su PS VR2. Ricco, come sempre, di una grande selezione di modelli di auto e di una difficoltà sempre crescente nel livello dei circuiti.

Forza Horizon 5

Piattaforma: PC, Xbox

Quinto titolo della saga Forza Horizon si tratta del gioco di corsa di auto che puo essere considerato la versione arcade di Forza Motorsport. I giocatori esplorano l’open world in continua evoluzione del Messico e affronteranno le diverse tipologie di corsa. Da considerare a livello di evoluzione grafica il concorrente di Gran Turismo in quanto sfrutta il motore grafico ForzaTech.

ROCKET LEAGUE

Piattaforma: PC, Nintendo Switch, Xbox e Playstation 4

Il gioco che coniuga due delle più grandi passioni degli sporti: il calcio e le corse in auto. Diverso dai titoli famosi per le gare, lo scopo del gioco è quello di fare goal guidando un automobile come giocatore. Un videogame ormai diventato tra i più famosi al mondo.

Crash Team Racing

Piattaforma: Playstation

Videogioco di guida sviluppato da Naughty Dog nel 1999 tratto dalla serie di videogiochi a piattaforme Crash Bandicoot. Il gioco consiste in una sfida tra il campione del mondo e Oxide. Se a vincere è il campione terrestre, Oxide risparmierà il pianeta, se invece è il Gasmoxiano ad aggiudicarsi la gara, la Terra diventerà un gigantesco parcheggio e gli abitanti saranno ridotti in schiavitù.

F1 22

Piattaforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC

Ultimo titolo, nonché forse il migliore, della saga di corse dedicate alla Formula 1. Basato sul campionato mondiale di Formula 1 2022 e sui campionati di Formula 2 2022 e 2021 aggiunge ai titoli precedenti una grafica molto realistica e un ottimo gameplay.

Questi si possono considerare i titoli piu “giocati” e famosi di corsa in automobile. Scelti tra molti altri ma che, a differenza loro, non hanno avuto lo stesso impatto nel mondo del gaming.