Fantastici 4: adam driver sarà reed richards?

Secondo un nuovissimo rumor, Adam Driver sarebbe alle trattative finali per ricoprire il ruolo di Reed Richards in Fantastici 4.

Fantastici 4, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe in uscita nelle sale il 14 febbraio 2025, è attesissimo dai fan, non solo per il prodotto in sé, ma anche per il cast che ne farà parte. Tante sono le voci circolate negli ultimi mesi e tanti sono stati i fan-cast spopolati sui social, ma un nuovo rumor avrebbe del clamoroso: Adam Driver sarebbe alle trattative finali per interpretare Reed Richards nel film.

Lo ha rivelato nelle ultime ore il noto insider Daniel Richtman, scrivendo appunto sul suo profilo Twitter che l’attore sarebbe vicinissimo ad accettare la parte.

🚨 Adam Driver serait dans la phase finale d’une négociation pour incarner Reed Richards dans le #MCU !



Fantastici 4 quindi potrebbe non vedere nel proprio cast John Krasinski, il quale ha interpretato Reed Richards nel recente Doctor Stange nel multiverso della follia, un’opzione che sembrava probabile da tempo.

Diretto da Matt Shakman, Fantastici 4 arriverà al cinema il 14 febbraio 2025, quanto meno per le sale statunitensi. La sceneggiatura sarà scritta da Jeff Kaplan e Ian Springer.