È ufficialmente iniziata la produzione di Superman: Legacy, il film che darà il via al nuovo DC Universe di James Gunn.

Nella giornata di ieri, il Superman Anniversary Day, il regista e sceneggiatore responsabile del progetto si è fermato su Twitter per rispondere alle domande di alcuni utenti.

Il primo nuovo dettaglio riguardante Superman: Legacy è la conferma ufficiale di un secondo personaggio che, a detta di Gunn, sarà presente nel film: stiamo parlando Jimmy Olsen, il noto fotografo e fedele amico di Clark Kent. Seppur la notizia non sia tra le più clamorose, ricordiamo che il personaggio in questione era assente nel DCEU precedente e che, per ora, è l’unico personaggio ufficialmente confermato oltre a, ovviamente, Superman.

Un’altra interessante domanda fatta a James Gunn in quanto regista e sceneggiatore, ma anche in quanto co-presidente dei DC Studios, è a chi si rivolge lui per le note di sceneggiatura di Superman: Legacy, visto che generalmente queste vengono inviate dal produttore al creativo per correggere il tiro o lasciare alcune indicazioni. James Gunn ha risposto scrivendo:

Da quando ho iniziato a scrivere ho dato le mie sceneggiature e le mie storie a molte persone fidate per ricevere ‘note’. Ascoltare critiche costruttive è la linfa vitale per qualsiasi scrittore. Questa volta, come capo dei DC Studios, ho consegnato la sceneggiatura a due persone di cui mi fido molto, come la mia Warner Bros. EVP Chantal Nong e lo sceneggiatore di fumetti DC Tom King: ricevo le loro opinioni su cosa funziona bene e cosa potrebbe funzionare meglio, quindi torno a lavoro per migliorare la sceneggiatura.

I fan dei fumetti DC saranno contenti di sentir nominare Tom King: per chi non lo sapesse, è un noto sceneggiatore, ora collaboratore di Gunn per i DC Studios e per il loro sviluppo generale, dal quale è stato annunciato anche un adattamento di una sua graphic novel, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Vi ricordiamo che la data di uscita di Superman: Legacy è fissata all’11 luglio 2025.