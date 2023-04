Elemental: ecco data d’uscita e trailer in italiano

Indice dei contenuti Elemental: cast e regia del film Disney-Pixar

Questa estate uscirà nelle sale l’ultima fatica della Disney Pixar: Elemental.

La storia, come da titolo, parla della vita dei vari elementi: terra, acqua, fuoco e aria che vivono in un modo fantastico, medesima città divisa in quattro zone. La protagonista è Ember, una fiamma che non è mai uscita dalla zona del fuoco, poiché il padre le ha sempre insegnato fin da “fiammella” che gli elementi non si mischiano. A rivelare a Ember il contrario sarà Wade, abitante del quartiere dell’acqua. I due si avventureranno nei diversi quartieri della città, affinché Ember possa scoprire tutto quello che si è persa fino a quel momento.

Da poco è online il trailer in italiano di Elemental, del quale avevamo già visto il primo teaser il novembre dello scorso anno.

Elemental: cast e regia del film Disney-Pixar

Mentre nella versione in lingua originale a doppiare i simpatici personaggi protagonisti sono Leah Lewis (The half of it) e Mamoudou Athie (Jurassic world – il dominio), da noi saranno Valentina Romani, attrice nota per diversi ruoli televisivi tra cui Aldo Moro – Il Professore (2018) e il conduttore e ballerino, Stefano De Martino.

Il film, diretto da Peter Sohn, sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 21 giugno di quest’anno, mentre in quelle americane il 16 giugno 2023. Sohn, oltre che alla regia, ha precedentemente lavorato in vari settori della Disney: è conosciuto per i suoi ruoli da doppiatore in famosi film come Ratatouille, dove dava la voce a Emil, il fratello di Remy, e nel recente film Lightyear, dove dava la voce al gatto Sox. Inoltre, il personaggio di Russel in Up (2009), il simpatico boyscout che accompagnerà il protagonista nel suo viaggio in cielo, è basato sulla sua immagine.

Non ci resta che attendere il 21 giugno per andare a vedere Elemental, l’ultimo film targato Disney Pixar.