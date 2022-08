Far Cry 6: disponibile gratis per il weekend

Per chi non avesse giocato l’ultimo capitolo Far Cry 6 è arrivato il momento di recuperarlo perché Ubisoft ha annunciato che durante il primo fine settimana di agosto sarà gratis!

Uscito nel mese di ottobre 2021, Far Cry 6 narra di Dani Rojas, un cittadino del paese immaginario della Republica de Yara nel cuore dei Caraibi, la cui capitale è la città di Esperanza. Il paese è sotto il controllo del dittatore Antón Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito). Dani dovrà arruolarsi nella fazione della resistenza per cercare di far decadere la dittatura imposta da Castillo; il giocatore, inoltre, avrà la possibilità di scegliere di voler il protagonista maschio o femmina.

Dal 4 al 7 agosto, il titolo Ubisoft sarà disponibile sulle varie console Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Gli utenti Xbox non avranno la possibilità di scaricare anticipatamente sulla loro console Far Cry 6, mentre tutti gli altri possono prepararsi fin da subito!

Per quanto riguarda l’ora in cui il titolo sarà disponibile, questo varierà a seconda delle vostre console ed è per questo motivo che Ubisoft ha realizzato un’immagine specificando tutti gli orari.

Se proprio avete intenzione di scorrazzare per Yara, dovrete sapere che la durata stimata del gioco è intorno alle 60 ore complessive. Inoltre, la versione disponibile per il fine settimana sarà complessiva dei vari DLC come quello di Stranger Things, Rambo e Danny Trejo. Potrete giocare in solitario o sfruttando interamente la funzionalità co-op a due giocatori.

Oltre ad essere disponibile gratis nel prossimo fine settimana, Far Cry 6 è presente sugli store con uno sconto del 60%.