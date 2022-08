Nella giornata odierna, 3 agosto 2022, si è tenuto il Pokémon Presents, lo show digitale in cui The Pokémon Company International riaccende l’animo di milioni di allenatori in tutto il mondo con news sui prodotti in uscita. Come molti avevano sospettato, il focus principale dell’evento è stato dedicato alla nuova coppia di titolo Pokémon Scarlatto e Violetto, i primi titoli Adventure RPG della saga.

Vediamo insieme le novità presentate.

La regione: Paldea

La regione dove gli allenatori vivranno la loro avventura è Paldea, località dalla forte ispirazione ispanica. L’area, a primo sguardo una delle più estese della storia del brand, presenta al suo interno una grande varietà di biomi: da grandi città illuminate a lande verdeggianti, passando per lagune e monti che spiccano nei cieli. Come già ipotizzato dai leak, il giocatore protagonista potrà servirsi dei due Pokémon leggendari di copertina (Koraidon e Miraidon) per esplorare la regione.

Koraidon cavalcabile Miraidon cavalcabile

Non è chiaro al momento da che punto in poi sarà possibile, ma nei trailer appena diffusi è apparsa la possibilità di cavalcare i due leggendari per le lande, scalare montagne o addirittura planare per i cieli di Paldea. Un misterioso cratere è poi collocato al centro della regione e sarà probabilmente luogo fulcro degli episodi di trama della coppia di titoli.

La meccanica: Fenomeno Teracristal

Il fenomeno Teracristal è la meccanica caratteristica di questa generazione. Grazie a questo misterioso evento, un cristallo elementare comparirà sulla testa del vostro Pokémon, amplificando la potenza delle mosse di quel tipo e donandogli il potere associato. Il Teratipo è una qualità innata dei Pokémon e dipenderà da un fattore posseduto da ogni mostriciattolo tascabile, modificandone le sue debolezze e resistenze.

La gemma che compare sul capo del vostro Pokémon appare eccentrica e sgargiante, ovviamente puntando all’elemento parodistico ed esuberante che TPCI dedica al pubblico di giovani allenatori. Sarà possibile affrontare dei Raid in multiplayer (massimo 4 giocatori) per affrontare e catturare Pokémon dotati di Teratipi particolari e non comunemente incontrabili.

La caccia al tesoro

L’impostazione della coppia di titoli Pokémon Scarlatto e Violetto presenta un cambio di rotta rispetto alle precedenti generazioni. Oltre al comune percorso che vi porterà a sconfiggere gli otto Capipalestra e conquistare il titolo di Campione della Lega, due grandi avventure si aggiungono. Inoltre, i percorsi potranno essere alternati liberamente con l’assenza di un ordine specifico da seguire per le palestre. Questo elemento sconvolge i canoni della saga, permettendo di costruire la propria avventura al massimo della flessibilità.

Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno il 18 novembre per tutte le console Nintendo Switch.