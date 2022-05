Playstation Plus: Raggiunto Un Accordo Con Ubisoft

Sony ha finalmente condiviso il catalogo ufficiale dei videogiochi inclusi nel nuovissimo servizio d’abbonamento PlayStation Plus. Il nuovo servizio ad abbonamento sarà disponibile dal 24 maggio in Asia, per poi arrivare anche in Europa verso fine Giugno.

Ciò che ha colpito coloro che hanno visionato il catalogo è senza dubbio la presenza massiccia di titoli Ubisoft all’interno dello sesso. Sony ha spiegato che ciò è dovuto a una collaborazione stretta con lo studio francese, che porterà il suo servizio di abbonamento Ubisoft + Classics all’interno del tear Extra e Premium della nuova veste del servizio PlayStation Plus, con però qualche limitazione.

La differenza sostanziale che risiede tra Ubisoft + e Ubisoft + Classics è principalmente nel numero di titoli inclusi nel servizio. Se il primo, disponibile a pagamento solo su PC, Stadia e Luna, propone oltre 100 titoli targati Ubisoft, il secondo di contro ne contiene “solo” 27, disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati.

Per concludere, vi riportiamo la lista di tutti i titoli che saranno disponibili per tutti gli abbonati PlayStation Plus: