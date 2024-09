FC 25 rivoluziona la modalità Carriera: arriva “Simulazione” per partite autentiche!

Per anni, la modalità Carriera ha rappresentato il punto di riferimento per gli appassionati di FIFA e, oggi, di EA SPORTS FC, alla ricerca di un’esperienza di gestione calcistica che potesse riflettere il più possibile la realtà del campo. Tuttavia, con il passare del tempo, molti giocatori hanno accusato un calo di entusiasmo dovuto a partite troppo rapide e spettacolari, lontane dalla vera essenza del calcio giocato.

Con EA FC 25, questo problema viene finalmente affrontato grazie all'introduzione di una nuova impostazione che promette di cambiare radicalmente il modo in cui viviamo il calcio virtuale: la modalità “Simulazione”. Questa novità è pensata per coloro che cercano un approccio più lento, strategico e autentico alla gestione della propria squadra.

Chi ha giocato per anni a FIFA conosce bene la sensazione di iniziare una nuova carriera con entusiasmo, scegliendo una squadra, personalizzando il proprio allenatore e gestendo il mercato dei trasferimenti. Tuttavia, spesso, dopo poche partite, l'entusiasmo svanisce. Questo accade perché, nonostante le premesse, le partite risultano spesso eccessivamente frenetiche, con punteggi elevati e azioni spettacolari a ogni minuto. Anche le squadre più deboli possono subire pesanti sconfitte a causa della facilità con cui si segnano i gol o si sfruttano le giocate veloci.

In questo contesto, il calcio simulato perde di autenticità. Le vittorie sembrano scontate, le partite non offrono la tensione tipica del calcio reale, e la modalità Carriera finisce spesso per essere abbandonata dopo poco tempo.

EA ha finalmente ascoltato i feedback dei fan, proponendo una soluzione innovativa per rendere la modalità Carriera di FC 25 più coinvolgente e realistica. .

Con questa opzione attiva, molti parametri del gioco vengono regolati per riflettere il vero andamento di una partita di calcio. La velocità dei giocatori, per esempio, viene ridotta, impedendo di affidarsi esclusivamente alla rapidità per vincere gli scontri. Anche i controlli di palla sono stati resi meno perfetti, introducendo errori e imprecisioni che contribuiscono a un maggiore realismo. Inoltre, l'intelligenza artificiale dei compagni di squadra si comporta in modo più ponderato, facendo inserimenti offensivi più ragionati.

Il risultato di questa nuova impostazione è un calcio più lento e metodico, dove ogni passaggio, movimento e decisione tattica conta. Non ci si troverà più di fronte a punteggi esagerati o a partite dominate da continui capovolgimenti di fronte, ma piuttosto a gare combattute, spesso con pochi gol e grande equilibrio tattico. Il pareggio a reti inviolate può risultare tanto emozionante quanto una vittoria schiacciante, perché ogni azione viene vissuta con maggiore intensità.

Inoltre, recuperare uno svantaggio di due gol diventa una vera impresa. Non si può più contare su una rimonta facile: il gioco ti costringerà a pensare, a gestire il tempo e a sfruttare ogni minima occasione, proprio come in una vera partita di calcio.

Naturalmente, la modalità “Simulazione” non sarà apprezzata da ogni tipo di giocatore. Chi predilige l'azione frenetica e adrenalinica della modalità Ultimate Team potrebbe trovare questo ritmo troppo lento o addirittura noioso. Tuttavia, per chi cerca una rappresentazione più autentica del calcio, questa impostazione rappresenta una vera rivoluzione. È un'opzione dedicata agli appassionati di tattiche e strategie, che amano vivere ogni partita con la tensione e l'imprevedibilità tipiche del calcio reale.

Grazie a questa impostazione, EA FC 25 eleva la modalità Carriera a un livello superiore, offrendo finalmente quell'autenticità che i fan desideravano da tempo. Per chi sogna di ricreare le emozioni di una vera partita, con tutti i suoi momenti di attesa, frustrazione e gioia, la modalità “Simulazione” potrebbe trasformare completamente il modo di vivere il calcio virtuale.

