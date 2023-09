Festa del cinema di Roma 2023: il programma completo

La Festa del cinema di Roma è pronta a tornare. Oggi si è tenuta la conferenza stampa dell’edizione 2023 del Festival, con dettagli riguardo il programma che ci aspetta. Vi anticipiamo che noi di Hynerd.it saremo presenti, quindi se non volete perdervi nulla della Festa del cinema di Roma, continuate a seguirci!

Premi alla carriera

Quest’anno i premi alla carriera verranno consegnati a Isabella Rossellini e a Shigeru Umebayashi. Il compositore giapponese è autore di alcune fra le più iconiche colonne sonore della storia del cinema mondiale, mentre la prima è un’artista poliedrica e anticonformista, figlia di Ingrid Bergman e di Roberto Rossellini.

Per l’occasione verranno proiettati grandi film come Blue Velvet, La morte ti fa bella, Stomboli, In the mood for love e tanti altri.

Concorso Progressive Cinema

UN AMOR di Isabel Coixet, Spagna, 2023, 128’

di Isabel Coixet, Spagna, 2023, 128’ ASHIL (ACHILLES) di Farhad Delaram, Iran, Germania, Francia, 2023, 116’

(ACHILLES) di Farhad Delaram, Iran, Germania, Francia, 2023, 116’ AVANT QUE LES FLAMMES NE S’ETEIGNENT (AFTER THE FIRE) di Mehdi Fikri, Francia, 2023, 96’

(AFTER THE FIRE) di Mehdi Fikri, Francia, 2023, 96’ BLACK BOX di Asli Özge, Germania, Belgio, 2023, 120’

di Asli Özge, Germania, Belgio, 2023, 120’ Film di apertura C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi, Italia, 2023, 118’

di Paola Cortellesi, Italia, 2023, 118’ COMME UN FILS (LIKE A SON) di Nicolas Boukhrief, Francia, 2023, 105’

(LIKE A SON) di Nicolas Boukhrief, Francia, 2023, 105’ EN DAG KOMMER ALLT DET HÄR BLI DITT (ONE DAY ALL THIS WILL BE YOURS) di Andreas Öhman, Svezia, 2023, 105’

(ONE DAY ALL THIS WILL BE YOURS) di Andreas Öhman, Svezia, 2023, 105’ LA ERECCION DE TORIBIO BARDELLI (THE ERECTION OF TORIBIO BARDELLI) di Adrián Saba, Perù, Brasile, 2023, 82’

(THE ERECTION OF TORIBIO BARDELLI) di Adrián Saba, Perù, Brasile, 2023, 82’ FREMONT di Babak Jalali, Stati Uniti, 2023, 88’

di Babak Jalali, Stati Uniti, 2023, 88’ HOLIDAY di Edoardo Gabbriellini, Italia, 2023, 102’

di Edoardo Gabbriellini, Italia, 2023, 102’ HYPNOSEN (THE HYPNOSIS) di Ernst De Geer, Svezia, Norvegia, Francia, 2023, 98’

(THE HYPNOSIS) di Ernst De Geer, Svezia, Norvegia, Francia, 2023, 98’ MI FANNO MALE I CAPELLI di Roberta Torre, Italia, 2023, 83’

di Roberta Torre, Italia, 2023, 83’ THE MONK AND THE GUN di Pawo Choyning Dorji, Bhutan, Stati Uniti, Francia, Taiwan, 2023, 107’

di Pawo Choyning Dorji, Bhutan, Stati Uniti, Francia, Taiwan, 2023, 107’ PEDÁGIO (TOLL) di Carolina Markowicz, Brasile, Portogallo, 2023, 101’

(TOLL) di Carolina Markowicz, Brasile, Portogallo, 2023, 101’ PELURI – KUOLEMA ON ELÄVIEN ONGELMA (LA MORTE È UN PROBLEMA DEI VIVI) di Teemu Nikki, Finlandia, Italia, 2023, 97’

(LA MORTE È UN PROBLEMA DEI VIVI) di Teemu Nikki, Finlandia, Italia, 2023, 97’ UN SILENCE (A SILENCE) di Joachim Lafosse, Belgio, Francia, Lussemburgo, 2023, 100’

(A SILENCE) di Joachim Lafosse, Belgio, Francia, Lussemburgo, 2023, 100’ SWEET SUE di Leo Leigh, Regno Unito, 2023, 97’

di Leo Leigh, Regno Unito, 2023, 97’ UROTCITE NA BLAGA (BLAGA’S LESSONS) di Stephan Komandarev, Bulgaria, Germania, 2023, 114’

Freestyle

ACCATTAROMA di Daniele Costantini, Italia, 2023, 85’

di Daniele Costantini, Italia, 2023, 85’ DISPARARON AL PIANISTA (THEY SHOT THE PIANO PLAYER) di Fernando Trueba, Javier Mariscal, Spagna, Francia, 2023, 103’

(THEY SHOT THE PIANO PLAYER) di Fernando Trueba, Javier Mariscal, Spagna, Francia, 2023, 103’ GLI IMMORTALI di Anne-Riitta Ciccone, Italia, 2023, 128’

di Anne-Riitta Ciccone, Italia, 2023, 128’ JE’VIDA di Katja Gauriloff, Finlandia, 2023, 99’

di Katja Gauriloff, Finlandia, 2023, 99’ MOTHER, COUCH di Niclas Larsson, Stati Uniti, Danimarca, Svezia, 2023, 96’

di Niclas Larsson, Stati Uniti, Danimarca, Svezia, 2023, 96’ THE PERSIAN VERSION di Maryam Keshavarz, Stati Uniti, 2023, 107’

di Maryam Keshavarz, Stati Uniti, 2023, 107’ À LA RECHERCHE di Giulio Base, Italia, 2023, 90’

di Giulio Base, Italia, 2023, 90’ SEGNALI DI VITA di Leandro Picarella, Italia, Svizzera, 2023, 106’

di Leandro Picarella, Italia, Svizzera, 2023, 106’ TROPPO AZZURRO di Filippo Barbagallo, Italia, 2023, 88’

di Filippo Barbagallo, Italia, 2023, 88’ WANTED di Fabrizio Ferraro, Italia, 2023, 90’

di Fabrizio Ferraro, Italia, 2023, 90’ ALLO LA FRANCE di Floriane Devigne, Francia, Svizzera, 2023, 78’

di Floriane Devigne, Francia, Svizzera, 2023, 78’ AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE di Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck, Svezia, Danimarca, 2023, 85’

di Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck, Svezia, Danimarca, 2023, 85’ FELA, IL MIO DIO VIVENTE di Daniele Vicari, Italia, 2023, 90’

di Daniele Vicari, Italia, 2023, 90’ GRANDMOTHER’S FOOTSTEPS di Lola Peploe, Francia, 2023, 64’

di Lola Peploe, Francia, 2023, 64’ IN BED WITH GONDRY di François Nemeta, Francia, 2023, 52’

di François Nemeta, Francia, 2023, 52’ JEFF KOONS. UN RITRATTO PRIVATO di Pappi Corsicato, Italia, 2023, 100’

di Pappi Corsicato, Italia, 2023, 100’ KIM’S VIDEO di David Redmon, Ashley Sabin, Stati Uniti, 2023, 88’

di David Redmon, Ashley Sabin, Stati Uniti, 2023, 88’ NINO MIGLIORI. LA FESTA CHE ROVESCIA IL MONDO PER GIOCO di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2023, 35’

di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2023, 35’ OBSESSED WITH LIGHT di Sabine Krayenbühl, Zeva Oelbaum, Stati Uniti, Francia, Germania, 2023, 90’

di Sabine Krayenbühl, Zeva Oelbaum, Stati Uniti, Francia, Germania, 2023, 90’ LA PITTURESSA di Fabiana Sargentini, Italia, 2023, 80’

di Fabiana Sargentini, Italia, 2023, 80’ SHAKESPEA RE DI NAPOLI di Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi, Italia, 2023, 90’

di Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi, Italia, 2023, 90’ LA SOLITUDINE È QUESTA di Andrea Adriatico, Italia, 2022, 98’

di Andrea Adriatico, Italia, 2022, 98’ TAKING VENICE di Amei Wallach, Stati Uniti, 2023, 98’

di Amei Wallach, Stati Uniti, 2023, 98’ TEHACHAPI di JR, Francia, 2023, 92’

di JR, Francia, 2023, 92’ WHO TO LOVE di Giorgio Testi, Italia, 2023, 30’

di Giorgio Testi, Italia, 2023, 30’ I LEONI DI SICILIA di Paolo Genovese, Italia, 2023, 2 ep., 111’

di Paolo Genovese, Italia, 2023, 2 ep., 111’ MARE FUORI 4 di Ivan Silvestrini, Italia, 2023, 2 ep., 100’

di Ivan Silvestrini, Italia, 2023, 2 ep., 100’ LA STORIA di Francesca Archibugi, Italia, Francia, 2023, 1 puntata, 100’

di Francesca Archibugi, Italia, Francia, 2023, 1 puntata, 100’ SUBURRÆTERNA di Ciro D’Emilio, Alessandro Tonda, Italia, 2023, 2 ep., 90’

Grand Public

CENTO DOMENICHE

COTTONTAIL

DALL’ALTO DI UNA FREDDA TORRE

DIABOLIK CHI SEI?

DREAM SCENARIO

EILEEN

THE END WE START FROM

ET LA FÊTE CONTINUE!

FINGERNAILS

JULES

KIMITACHI WA DŌ IKIRU KA (IL RAGAZZO E L’AIRONE)

(IL RAGAZZO E L’AIRONE) I LIMONI D’INVERNO

NUOVO OLIMPO

PALAZZINA LAF

THE PERFORMANCE

THE ROYAL HOTEL

SALTBURN

SECOND TOUR

TE L’AVEVO DETTO

VOLARE

WIDOW CLICQUOT

Proiezioni Speciali

LA BUSSOLA – IL COLLEZIONISTA DI STELLE

ENIGMA ROL

HIGH & LOW – JOHN GALLIANO

L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE NEL PARCO DEL COLOSSEO

IO, NOI E GABER

KRIPTON

MARIA CALLAS LETTERE E MEMORIE – MONICA RACCONTA MARIA

LA MEMORIA INFINITA (THE ETERNAL MEMORY)

(THE ETERNAL MEMORY) MISERICORDIA

MUR

POSSO ENTRARE? AN ODE TO NAPLES

ROMA, NUDA E SANTA

QUATTRO QUINTI

RULE OF TWO WALLS

SCARROZZANTI E SPIRITELLI. 50 ANNI DI VITA DEL TEATRO FRANCO PARENTI

TANTE FACCE NELLA MEMORIA

UNFITTING

UOMINI IN MARCIA

VIA SICILIA 57/59. GIORGIO ALBERTAZZI. IL TEATRO È VITA

ZUCCHERO – SUGAR FORNACIARI

Best of 2023