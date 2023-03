Festa della donna: le 5 eroine più toste negli anime

Oggi è la Festa della donna e noi di Hynerd, non potendo materialmente regalare mimose a tutte le nostre lettrici, abbiamo pensato di celebrare le donne in modo atipico: ecco per voi una classifica delle 5 eroine più badass negli anime… Cominciamo!

5. Nadia (Il mistero della pietra azzurra)

Solo dopo aver incontrato il capitano Nemo ci rendiamo conto che Nadia possiede dei poteri, derivanti dalla pietra azzurra che tiene al collo, ma prima di questa rivelazione Nadia è un’acrobata che fa capriole alte tre metri, salva gli animali e solleva massi pesantissimi per cercare di mangiare patatine…

Ah, quasi dimenticavo, ha 13 anni, quindi direi che è una tosta.

Ispirata da un soggetto originale di Hayao Miyazaki, l’anime del 1990 è liberamente tratto dai romanzi di Jules Verne Due anni di vacanze, Ventimila leghe sotto i mari, Cinque settimane in pallone e L’isola misteriosa.

Nadia (il mistero della pietra azzurra)

4. Shampoo (Ranma 1/2)

Perché questa guerriera proveniente dalla Cina sia innamorata di quel tonto di Ranma è un mistero che le fa perdere punti, ma Shampoo è forte ed è una guerriera eccezionale (per non parlare del fatto che si trasforma in un gatto rosa bellissimo).

Dall’omonimo manga sono state tratte due serie animate prodotte da Studio Deen e trasmesse su Fuji TV dal 1989 al 1992. Inoltre sono stati prodotti anche due film d’animazione, degli OAV e un film live action per la televisione.

Shampoo (ranma 1/2)

3. Rea (Sailor moon)

Perché sia Bunny la più importante di tutte le Sailor è un mistero: lei non combatte i demoni, usa il cristallo o lo scettro o quello che ha in dotazione a seconda della stagione. La più forte è indubbiamente Sailor Mars che, oltre a padroneggiare i poteri del fuoco, indossa le décolleté per combattere mentre tutte le altre usano gli stivali, e tutte sappiamo quanto possano far male i tacchi per camminare, immaginiamoci per saltare e combattere demoni.

L’anime è presto diventato una fra le più note espressioni della cultura pop giapponese del mondo, nonché uno dei maggiori successi dell’animazione giapponese su scala planetaria degli anni novanta.

Rea (sailor moon)

2. Oscar (Lady Oscar)

Cosa dobbiamo dire di lei: non ha alcun potere, cresce con quel disadattato di suo padre che la chiama e la cresce come un maschio, finisce come guardia reale di Maria Antonietta e combatte durante la presa alla Bastiglia mentre vede il suo amato morire. Parliamo di una vera e propria icona.

Nel 2008 l’autrice Riyoko Ikeda è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere della Legion d’onore per aver contribuito alla diffusione della storia e della cultura francese in tutto il mondo grazie anche a Lady Oscar.

Oscar (lady oscar)

1. Mikasa (Attack on Titan)

Questa tostissima ma alquanto sfortunata ragazza ha un’infanzia non poco traumatica, addirittura peggiore della collega in seconda posizione: la sua amorevole famiglia viene brutalmente sterminata e per sopravvivere deve uccidere a sua volta. Da lì si innamorerà del suo salvatore, Eren, che pare ignorarla completamente. Lei per proteggerlo diventa una guerriera con i fiocchi, facendo fuori giganti come nulla fosse e vedendo sul suo percorso amici morire. Come se non bastasse, adesso le tocca anche assistere al suo amato completamente impazzito intento a distruggere il mondo. Chapeau Mikasa.

Dall’omonimo manga è stata tratta una serie televisiva di quattro stagioni, le prime tre realizzate da Wit Studio e l’ultima dallo studio MAPPA. La prima stagione è stata trasmessa nel 2013 e attualmente è in corso la quarta, intitolata Stagione finale (di cui potete leggere la recensione dell’ultimo episodio qui).