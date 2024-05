Festa della mamma: 10 film da rivedere insieme

Domenica 12 maggio è la Festa della mamma e il miglior modo per celebrare questa festività è sicuramente trascorrerla insieme alla festeggiata. E se durante la giornata si possono fare una serie di attività, la scelta migliore per la sera è vedere un bel film. D’altronde le mamme sono spesso fonte d’ispirazione per numerose pellicole! Noi vi consigliamo una lista di 10 film tra cui scegliere!



I film per la Festa della mamma: 1. Mamma mia!

Mamma mia! è un musical del 2008 con Maryl Streep, Amanda Seyfried e Pierce Brosnan. Donna ha cresciuto sua figlia su un’isola greca e ora che Sophie deve sposarsi, vuole essere accompagnata sull’altare dal suo vero padre. Arrivano quindi tre uomini del passato, chi sarà il vero papà? Una commedia divertente, accompagnata dalla colonna sonora degli ABBA.

2. Piccole donne

Un classico della letteratura scritto nel 1868 da Louisa May Alcott. Per l’adattamento cinematografico potete scegliere ci sono varie versioni. Potete scegliere quella del 1949 con Janet Leigh ed Elizabeth Taylor o optare per remake più recenti come quello del 1994 con Winona Ryder, Kirsten Dunst e Christian Bale. In alternativa potete affidarvi a Greta Gerwig e al suo Little Women con Timothée Chalamet e Saoirse Ronan.

3. Lady Bird

Parlando di Gerwig, Ronan e Chalamet, se per la Festa della mamma volete optare per un film d’autore, sicuramente Lady Bird fa per voi. La pellicola del 2017 racconta di Christine che frequenta l’ultimo anno di liceo, sogna di trasferirsi e ha un difficile rapporto con la mamma. Il film è una continua evoluzione e scoperta dell’importanza del binomio madre-figlia.

4. La ciociara

Cambiando genere si può optare per un classico del cinema italiano, La ciociara con protagonisti Sophia Loren e Jean Paul Belmondo. Il film del 1960 diretto da Vittorio De Sica, racconta la storia di Cesira, una vedova forte e battagliera, che fugge con la figlia nel paese natale durante la Seconda Guerra Mondiale e si innamora di Michele.

5. Mrs. Doubtfire

Se invece avete bisogno di un film divertente che tratta il tema genitoriale in maniera innovativa, sicuramente il film del 1993 con Robin Williams è perfetto per voi. Il protagonista non è proprio una mamma… ma un padre. Dopo aver divorziato dalla moglie, per essere vicino ai propri figli, Daniel decide di travestirsi da domestica.

6. Via col vento

Via col vento è un classico hollywoodiano del 1939 con Vivian Leigh e Clark Gable. Rossella è innamorata di Ashley che però sposa Melania. Nel frattempo la donna si unisce in matrimonio con altri uomini. Sullo sfondo la Guerra Civile americana o guerra di Secessione. Un film perfetto, che ogni mamma ama, l’unico contro però è la durata (3h 58min).

7. Nemiche amiche

Susan Sarandon e Julia Roberts sono due nemiche che si uniscono di fronte alla malattia di Jackie. Isabella è la nuova compagna dell’ex di Jackie. Le due discutono sull’educazione da impartire ai figli/ figliastri. Per la Festa della mamma, con questo film, preparate un pacco di fazzoletti.

8. Tutti insieme appassionatamente

Andando sempre sul genere classico, la vostra mamma adorerà sicuramente Tutti insieme appassionatamente. Maria è una novizia che viene messa alla prova dalla Madre Superiora che la fa lavorare come governante della famiglia Von Trapp, composta da sette figli. Un gioioso musical con protagonista Julie Andrews.

9. Mother’s day

Se preferite un film sulla Festa della mamma ecco che per voi c’è Mother’s day con Julia Roberta, Jennifer Aniston e Kate Hudson. Una serie di storie che raccontano i rapporti tra madre e figlie si intrecciano con leggerezza.

10. Casablanca