Supermassive Games acquisita da Nordisk Games

Supermassive Games è un’azienda inglese fondata nel 2008 da Peter Samuels, famosa per aver sviluppato titoli dal calibro di Until Dawn e, recentemente, The Quarry. La software house è stata da poco acquisita interamente dal publisher danese Nordisk Games, che aveva già acquisito un buon 30,7% di Supermassive Games nel marzo dello scorso anno. Il team era già composto da altri sviluppatori esperti, tra cui i creatori di Just Cause, Avalanche Studios.

La notizia è stata comunicata sul blog di Supermassive e tramite un post nel loro profilo Twitter

Questo è ciò che Peter Samuels ha affermato al riguardo:

Avendo avuto un’esperienza positiva nell’ultimo anno, non è stato difficile quando Nordisk Games ha deciso di puntare nell’aumento dei propri investimenti. Abbiamo una strategia di crescita ambiziosa ed entusiasmante per Supermassive Games, ed essere di proprietà di Nordisk Games non fa che migliorarla. Sono estremamente entusiasta di dove la sicurezza offerta da questa partnership e l’esperienza all’interno di essa ci porteranno.

Mikkel Weider, CEO di Nordisk Games, ha affermato:

Nell’anno in cui abbiamo lavorato al fianco di Peter, Joe e tutto il team di Supermassive, ci è saltato subito all’occhio la quantità di talento, così come il potenziale che hanno nello sviluppare i giochi narrativi, in cui eccellono. Acquisendo il 100% dello studio saremo in grado di supportare maggiormente il team e, soprattutto, continuare l’ottima collaborazione che abbiamo con loro.

Attualmente Supermassive è intenta a rilasciare The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ad autunno di quest’anno, titolo che fungerà da finale alla prima stagione di The Dark Pictures Anthology.