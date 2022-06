Nintendo Switch: rilasciato un nuovo aggiornamento rebootless

In data odierna è stato rilasciato un aggiornamento rebootless per tutte le console Nintendo Switch, ovvero una patch che non ha bisogno del riavvio e che continuerà a risultare come versione 14.1.2. OatmealDome, un dataminer, ha pubblicato un tweet in cui spiegava che in questo aggiornamento è stato ampliato il vocabolario delle parole non consentite, tra cui insulti di natura sessuali, termini razzisti e molto altro. Un aggiornamento simile era stato già precedentemente pubblicato nel 2020 nella versione 11.0.1 della console.

Rebootless firmware updates are silently installed, do not increment the version number (still 14.1.2), and do not require rebooting the system after installation.



The last rebootless firmware update was released on Dec 11, 2020 for 11.0.1. It also updated the bad words list. — OatmealDome (@OatmealDome) June 28, 2022 Il tweet di OatmealDome sulla patch

Un aggiornamento di questo tipo è sicuramente utile per evitare disagi ai giocatori, anche considerando che Nintendo Switch viene utilizzata da molti minorenni. A tale merito, i genitori possono decidere se utilizzare l’applicazione del Filtro famiglia offerta direttamente da Nintendo per poter monitorare il tempo di utilizzo della console, per controllare il tipo di titoli giocati dai propri figli o, in questo caso, poter limitare lo scambio di messaggi e immagini con altri giocatori. Questa opzione può essere utilizzare individualmente per ogni gioco. Ricordiamo che alle ore 15 verrà trasmesso in diretta sul canale Youtube di Nintendo Italia il Nintendo Direct Mini. La live avrà una durata di circa venticinque minuti e sarà incentrata sulle prossime uscite delle terze parti.