Forspoken: in arrivo la serie di video “deep dive special”

A due mesi dall’uscita, Square Enix ha annunciato una serie di video che andranno ad approfondire vari aspetti del suo nuovo titolo di punta per questo 2023, ovvero Forspoken. Tali video prendono il nome di “Deep Dive Special” ed il primo di essi verrà pubblicato alle ore 12 italiane del primo dicembre.

A così poco tempo dalla release ufficiale, la software house giapponese vuole incrementare la campagna marketing di uno dei titoli più attesi dell’anno. Forspoken è già stato protagonista negli scorsi mesi di video di approfondimento, l’ultimo dei quali era basato sull’esplorazione di Athia, l’ambientazione regina del titolo.

Questa nuova serie di gameplay trailer andrà a scavare più a fondo, incentrandosi più approfonditamente sui vari aspetti del gioco, partendo “fin dall’inizio”, così come recita la descrizione del video. Presumibilmente i tratti del gioco che verranno trattati saranno il combat system, la trama, il sistema di sviluppo, l’esplorazione e via discorrendo.

Ma non solo, oltre alla ormai sopracitata “Deep Dive Special”, ci sarà spazio anche per un Q&A, all’interno del quale il producer Akio Ofuji, il co-director Takeshi Terada e il creative producer Raio Mitsuno risponderanno alle domande poste dalla community su Twitter. Un evento da non perdere per tutti coloro che nell’ultimo anno si sono interessati al titolo.

Vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile a partire dal 24 gennaio per PS5 e PC, sperando che non sia soggetto ad ulteriori rinvii.