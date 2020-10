Game Pass: quali giochi si aggiungeranno grazie ad EA Play?

Dallo sport allo spazio profondo, Game Pass si aggiorna grande stile.

Una bellissima notizia per i possessori di Xbox e PC, dal 10 novembre al catalogo di Game Pass si aggiungeranno i titoli della proposta di EA Play.

La data scelta è inequivocabile, coinciderà infatti con il rilascio di Xbox Series X e Series S, un bel punto a favore della casa di Redmond in questo periodo di captatio benevolentiae.

Andiamo dunque a scoprire quali saranno i titoli resi disponibili dal contributo di EA Play all’interno di Xbox Game Pass.

Cominciamo dagli sportivi, EA pubblica la maggior parte dei titoli dedicati agli amanti delle discipline più varie, sarà quindi possibile usufruire dell’intero campionario eccezion fatta per le sole release dell’anno corrente.

Ecco quindi un elenco di alcuni dei titoli disponibili dedicati agli amanti dello sport:

FIFA 20

MADDEN 20

NHL 20

UFC 3

NFS Heat

BURNOUT Paradise Remastered

Questa ovviamente è solo una parte del materiale a disposizione dei giocatori.

Le novità di Game Pass continuano con i più famosi sparatutto di EA, fra i quali segnaliamo Battlefield V, Star Wars: Battlefront II e Titanfall 2. Sarà incluso anche il più recente Rocket Arena, curioso titolo fondato su competizioni a suon di razzi, grafica piacevole e una buona varietà di mappe disponibili.

Potremo finalmente tornare a vestire i panni del capitano Shepard

Non manca ovviamente la sezione dedicata all’avventura, su Game Pass dal 10 novembre sarà possibile ripercorrere interamente due delle più famose saghe di EA: Mass Effect, capolavoro di stampo fantascientifico dotato di una meravigliosa trama e di un’attentissima caratterizzazione dei personaggi; e Dragon Age, serie fantasy che negli anni ha compiuto passi da gigante, proponendo un minuzioso sistema di relazioni tra i personaggi e un combat system strategico quanto adrenalinico.

Nell’attesa di un quinto episodio di Mass Effect ancora molto distante, e di un Dragon Age 4, annunciato e in fase di sviluppo, consigliamo fortemente di prendersi tutto il tempo necessario per fare un bel ripasso degli eventi accaduti fino ad ora.

Titolo interessante è Sea of Solitude, che ci propone una protagonista impegnata in un viaggio interiore e costretta a convivere con il suo nuovo corpo metà umano e metà mostro. Purtroppo il titolo non è arrivato a toccare le vette di esperimenti dello stesso genere più riusciti come quello di Hellblade (anch’esso disponibile in Game Pass), tuttavia visivamente è realizzato molto bene e merita sicuramente di essere provato.

Gli appassionati dei simulatori di vita reale troveranno pane per i loro denti con la pietra miliare del genere: The Sims.

Su Game Pass, grazie a EA sarà disponibile The Sims 4 versione console, episodio più recente della serie, in cui potremo decidere se regalare una vita da sogno o mandare totalmente in rovina i personaggi da noi creati.

In alternativa potremmo addirittura scegliere di non crearne affatto e di dedicarci totalmente alla creazione di edifici: le possibilità sono molteplici.

Anche i fan accaniti del genere horror avranno una gradita aggiunta al loro catalogo. Sarà presente Dead Space 3, ultimo episodio della trilogia horror sci-fi che per la prima volta introduce il multiplayer cooperativo, senza togliere però al single player la canonica sensazione di solitudine che ha caratterizzato i predecessori.

In ultimo è giusto segnalare una simpatica aggiunta per tutti coloro che non possono spendere tante ore sulla propria console, andrà infatti ad aggiungersi al catalogo di Game Pass Peggle 2. Giocabile da soli o in compagnia di un amico, il titolo in questione è in grado di regalare tanti momenti di divertimento, tuttavia per i livelli più impegnativi è decisamente necessaria una buona dose di pazienza. La resa visiva è appagante, i livelli di gioco sono decisamente allegri e colorati. Se queste caratteristiche rientrano nei vostri canoni, il download è sicuramente consigliato.

La proposta di EA Play all’interno di Xbox Game Pass è dunque molto varia e sicuramente vi porterà via una quantità indefinita di ore. Ricordiamo che l’accesso ai titoli sarà compreso nella quota di abbonamento, non richiederà alcuna spesa aggiuntiva e sarà fruibile attraverso un PC e tutte le console di casa Microsoft, comprese ovviamente le proposte della next gen.

I titoli elencati, oltre a tanti altri consultabili sul sito di EA, saranno disponibili a partire dal 10 novembre 2020.

