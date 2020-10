APEX Legends Stagione 7 – Primi dettagli

Finalmente sono giunte le prime informazioni ufficiali relative alla stagione 7 di APEX Legends. Il nuovo capitolo del battle-royale si intitola Ascension (Ascensione) ed avrà la nuova leggenda al centro delle vicende narrative: Horizon. Si prospettano novità mai viste prima.

La nuova stagione avrà inizio a partire dal 4 Novembre, un giorno dopo la fine dell’evento Fight or Fright. La paura di Halloween terminerà con la gioia di abbracciare una tranche inedita del gioco, evento sempre foriero di nuova utenza e nuovo entusiasmo.

Vediamo le novità.

APEX Legends Stagione 7: novità annunciate

Come accadde per la stagione 3, il piatto forte questa volta non è la nuova leggenda. Sarà infatti Olympus, mappa inedita, a concentrare su se stessa gli entusiasmi dell’utenza. Da quel che viene riportato sul sito si tratta di una mappa celestiale, dagli insidiosi baratri mortali.

Se questo è il piatto forte, il contorno non è sicuramente da meno. Horizon è pronta ad entrare nell’arena ed il nuovo episodio de “Stories from the Outlands” ne rivela il passato. L’affascinante donna rossa è un’astrofisica che è rimasta intrappolata nello spazio per 87 anni. Al suo ritorno, Olympus è stata devastata ed il figlio è ormai morto di vecchiaia: riuscirà a sistemare le cose grazie alle sue conoscenze di fisica teorica?

Un’altra novità succulenta sono i veicoli: a quanto pare Olympus è piuttosto ampio come scenario ed i Trident aiuteranno i giocatori ad esplorarlo. Dopo Fortnite e Warzone, anche APEX Legends introduce metodi alternativi per spostarsi da un luogo ad un altro.

Analoghi ai reggimenti di COD, arrivano i Club. Respawn implementa la possibilità di creare community interne al gioco, entro le quali crescere assieme ad amici e compagni di battaglia.

Modalità classificata

Con la stagione 7 avrà inizio anche la serie 6. Rimane la suddivisione in divisioni ma Canyon dei Re viene rimpiazzata da Olympus. La mappa storica di APEX non verrà sfruttata come campo di battaglia per le ranked di questa stagione.

E’ ora possibile dare uno sguardo alle ricompense per la Serie 5, che rimangono simili a quanto già visto in passato.

Il cross-play non varierà le dinamiche delle classificate. I predatori APEX continueranno a guadagnare punti relativi alla propria piattaforma; il titolo rimane esclusivo dei primi 500 giocatori per Playstation, Xbox e PC. Le nuove console per il momento vengono accorpate alle precedenti.

