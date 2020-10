Immortals Fenyx Rising – Anteprima

Da qualche giorno è disponibile su Stadia gratuitamente la demo di Immortals Fenyx Rising. La fatica Ubisoft si mostra in circa 40 minuti di gameplay, sfoggiando le sue migliori caratteristiche. Non è necessario l’abbonamento a Stadia Pro e per testare la demo, ma è sufficiente collegarsi al sito della piattaforma.

Il gioco è in uscita il 3 Dicembre per piattaforme di attuale generazione e prossima, in dirittura d’arrivo a Novembre. Come tutti gli altri prodotti Ubisoft, Immortals Fenyx Rising è compreso nell’abbonamento Uplay plus al costo di circa 15 euro al mese.

Lo scontro con Polifemo di Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising: Antemprima

L’ispirazione alla base di questo progetto è lampante. The Legend of Zelda: Breath of The Wild ha influenzato l’intero mercato videoludico, ma Ubisoft ne ha concentrato l’essenza in quello che un tempo era conosciuto come Gods and Monsters.

Immortals Fenyx Rising è ambientato nell’antica Grecia, in un contesto in cui mitologia e realtà si compenetrano. Il protagonista impersona un eroe che rispecchia i canoni classici della letteratura ellenica. Egli è chiamato dagli dei a portare a termine missioni degne dell’opera omerica.

Il titolo reinterpreta i miti e l’epica classici come quello di Prometeo e il viaggio di Ulisse narrato nell’Odissea. A quanto pare l’azienda francese si è affezionata a questo contesto e, forte del successo di Assassin’s Creed Odyssey, lo ripropone in salsa “fantasy”.

Dall’ultimo Assassin’s Creed, tuttavia, non è solamente l’ambientazione a venir ereditata. Il sistema di combattimento ne è una naturale evoluzione, in conseguenza della quale lotte all’arma bianca abbracciano l’utilizzo di poteri ed abilità magiche. I punti vita, la stamina ed il loro recupero sono invece molto simili a quanto visto nei titoli From Software.

La difficoltà , regolabile ad inizio avventura, non è paragonabile ai giochi souls-like, ma offre un livello di sfida perfettamente adattabile alle nostre esigenze.

Demo: cosa è possibile fare?

La demo su Stadia consente di entrare in contatto con dinamiche e meccaniche che probabilmente saranno centrali nel prodotto completo. In circa 40 minuti è possibile esplorare una limitata area della mappa, combattere con diverse classi di nemici ed affrontare il primo Boss.

L’esplorazione prende a piene mani ispirazione da Breath of The Wild: il consumo della stamina funziona nello stesso identico modo. Nuotare, volare ed arrampicarsi consumano energia che, una volta esaurita, porta il personaggio ad interrompere l’azione. Essa viene recuperata prendendo fiato o bevendo da una portentosa boccetta.

Il parkour è identico a quanto visto nell’esclusiva Nintendo e persino l’interazione con l’ambiente la ricorda molto da vicino. Immortals Fenyx Rising non si ferma e prende in prestito dal gioco dell’anno del 2017 anche il sistema ad enigmi. Durante la missione di prova è infatti necessario recuperare la voce delle Sirene, premio che viene reso disponibile solo dopo aver portato a termine un (semplice) rebus.

Sparsi per l’area esplorabile sono disseminati nemici di diverso tipo. Durante la demo si entra in contatto con creature alate, semplici minion, animali selvatici aggressivi e quelli che possono essere definiti come mid-boss. I combattimenti risultano vari proprio in virtù del ventaglio di avversari disponibili, che sono in grado di mettere alla prova il giocatore in modi variegati.

Armi e poteri

Immortals Fenyx Rising basa il combattimento sull’utilizzo dell’arma bianca e espedienti magici. Fenyx utilizza la spada per gli attacchi leggeri, un’ascia per quelli pesanti ed infine un arco per colpire i nemici dalla distanza. Non si tratta di armi standard: ne esistono vari tipi per ciascuna classe, equipaggiabili dal menù dedicato. Anche armatura, elmo e ali godono di importanti personalizzazioni.

Nonostante la demo consenta di provare un numero limitato di poteri, l’impressione è che Ubisoft ne abbia allestito un discreto numero. Essi risultano estremamente utili in battaglia e consentono di districarsi anche dalle situazioni più difficili.

Immortals Fenyx Rising: scontro con creatura alata

Voi avete già prenotato la vostra copia di Immortals Fenyx Rising? Se siete ancora indecisi sul da farsi non perdete l’occasione di provare gratuitamente questa divertente demo.

Cosa ne pensi? Vota ora!