Monster Hunter Wilds spicca tra i presenti della Gamescom 2024

Manca pochissimo all'inizio della Gamescom 2024, la famosa fiera videoludica di Colonia, e Capcom ha finalmente svelato la sua line-up completa per l'evento. La casa giapponese sarà presente per tutta la durata della manifestazione e offrirà ai visitatori la possibilità di provare ben cinque giochi diversi, tra cui l'attesissimo Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds, la nuova avventura della celebre serie di caccia ai mostri, sarà il vero protagonista dello stand di Capcom. I fan avranno a disposizione 60 postazioni in uno spazio di ben 900 metri quadrati per testare il gioco in anteprima. Si prevede inoltre che durante l'Opening Night Live del 20 agosto possa essere mostrato un nuovo trailer, magari accompagnato dall'annuncio della data d'uscita, prevista per l'inizio del 2025 su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Monster Hunter Wilds

Oltre a Monster Hunter Wilds, Capcom porterà alla Gamescom anche altri titoli di grande rilievo. Tra questi sale in risalto Street Fighter 6, con la possibilità di provare il nuovo combattente crossover Terry Bogard di Fatal Fury. Completano la line-up per i rimanenti giorni dell'evento Ace Attorney Investigations Collection, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, già annunciato durante il Summer Game Fest di giugno, e Monster Hunter Now.