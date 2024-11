Gamescom 2024: Nintendo conferma la sua assenza

A pochi giorni dall'inizio di questo agosto di fuoco, ci stiamo avvicinando sempre di più all'edizione 2024 del Gamescom. Una delle fiere leader del settore videoludico si prepara alla sua nuovissima edizione, tra presentazioni ed annunci degli ospiti che verranno messi sotto i riflettori. Ma sembrerebbe mancare qualcuno.

Come recentemente comunicato in una nota ufficiale del portavoce di Nintendo, la compagnia non presenzierà alla fiera tedesca. Vediamo insieme quali potrebbero essere i motivi che hanno spinto la compagnia ad adottare questa scelta.

Nintendo non sarà al Gamescom di quest'anno

Ai microfoni dei giornalisti del portale videoludico tedesco Gameswirtschaft, un portavoce della grande N ha dichiarato quanto segue:

"La Gamescom è un evento centrale nel calendario degli eventi di Nintendo. Quest'anno, tuttavia, dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di non partecipare a Colonia. I giocatori potranno invece provare i giochi per Nintendo Switch nell'ambito di altri eventi in Germania".

Gamescom 2024 nintendo

Vengono forniti ben pochi dettagli in merito alle reali motivazioni che abbiano spinto Nintendo ad assentarsi dal Gamescom, contrariamente a quanto si potesse pensare con fenomeni quali Zelda Tears of the Kingdom quale trionfo della precedente edizione della fiera.

La scelta della grande N però non è da definirsi quale cambio drastico di rotta. Ricordiamo infatti che già in una precedente edizione del Gamescom la casa di sviluppo giapponese aveva deciso di comunicare la propria assenza. Stiamo parlando dell'edizione 2022, tra le ultime, ma comprendendo anche gli anni della pandemia. Tale presa di posizione è però mutata, come avrete potuto ben intuire ormai, con l'edizione successiva nel 2023.

A cosa possiamo ricondurre questa assenza?

Nintendo Switch Gamescom

Ci si domanda, arrivati a questo punto, quali possano essere le strategie commerciali di Nintendo. Che stia per arrivare un asso nella manica da parte della casa giapponese? Il desiderio di avere tutte le luci dei riflettori puntate su di sé potrebbe essere l'occasione migliore per annunciare la tanto vociferata Nintendo Switch 2.