Nintendo Direct, febbraio 2024: ecco i primi giochi Xbox

Appena terminato il Nintendo Direct Partnerr Showcase ecco tutti gli annunci. Data la sua natura di partner showcase non abbiamo visto titoli first party della casa nipponica, abbiamo assistito però ad un direct molto interessante e con numerosi titoli mostrati. Come abbiamo potuto sentire durante il Podcast Xbox quattro giochi facenti parte degli Xbox Game Studios sarebbero usciti dall’ecosistema Xbox per ragggiungere altre console. Oggi dopo neanche una settimana dal podcast ecco i primi due titoli Xbox che arrivano anche su Switch, ovvero Grounded e Pentiment, entrambe opere di Obsidian Entertainment.

Oltre a questi ultimi due ci sono molti altri annunci molto interessanti come Shin Megami Tensei V: Vengeance o STAR WARS. Vi lasciamo però alla lista completa dei titoli mostrati al Nintendo Direct: