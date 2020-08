I giochi gratis di agosto 2020

Con l’arrivo di agosto, torna la nostra rubrica mensile dedicata ai giochi gratis del mese. I vari servizi di abbonamento di Playstation Plus, Xbox Live Gold e Twitch Prime rinnovano la propria line-up, fornendo agli utenti nuovi titoli da poter scaricare gratuitamente. Vi siete persi i giochi gratuiti dello scorso mese? Potete recuperarli consultando il seguente link.

Iniziamo dai giochi gratis di agosto disponibili per il PlayStation Plus.

PS4

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Fall Guys: Ultimate Knockout

Adesso passiamo ai giochi gratis di agosto disponibili per i possessori di Xbox Live Gold.

XBOX ONE

Questo mese, per i possessori di Xbox One, saranno disponibili:

Portal Knights

Override: Mech City Brawl

XBOX 360

Per Xbox 360 questo mese saranno disponibili:

MX Unleashed 2004

Red Facion 2

Tutti i giochi gratis disponibili per Xbox 360 e della prima Xbox, possono essere giocati anche per chi è possessore di Xbox One, grazie alla retro-compatibilità.

TWITCH PRIME

Infine, questo mese per gli abbonati a Twitch Prime (se siete possessori dell’abbonamento di Amazon sarà già disponibile gratuitamente, compreso nel prezzo di Amazon Prime), tra i giochi gratis disponibili per PC abbiamo:

Treachery in Beatdown City

Blazing Chrome

Chroma Squad

Shaq Fu: A Legend

Warsaw

In più, dal mese di Aprile 2019, gli abbonati a Twitch Prime avranno la possibilità di riscattare ben un anno di abbonamento al “Nintendo Switch Online”. L’abbonamento verrà riscattato in due fasi. Una prima fase di 3 mesi, passati 60 giorni dopo aver riscattato il primo periodo, potranno essere riscattati gli ulteriori 9 mesi di abbonamento. Per chi non lo sapesse, il servizio “Nintendo Switch Online” permette di giocare ai giochi classici NES e ovviamente a usufruire di tutti i vantaggi del servizio di abbonamento.

