Nintendo switch online: come sbloccare icone utente uniche

In questa guida vi illustreremo come sbloccare icone uniche tramite il vostro abbonamento Nintendo Switch Online.

Gli utenti, con un’iscrizione attiva al servizio Nintendo Switch Online, possono sbloccare con i loro punti platino MyNintendo vari elementi con cui creare delle icone uniche con cui personalizzare il proprio profilo.

Ma facciamo un passo alla volta: come si sbloccano i punti platino? La moneta platinata interscambiabile del servizio online offerto dalla software house nipponica, si può ottenere completando gli obiettivi My Nintendo, che includono anche missioni speciali con cadenza settimanale e mensile. È possibile ottenere punti platino anche senza un abbonamento attivo andando nell’apposita sezione e inquadrando il codice QR che vi condurrà direttamente sul sito ufficiale di Nintendo.

Una volta ottenuti i punti platino, questi si possono utilizzare per sbloccare personaggi, cornici e sfondi con i quali è possibile personalizzare il proprio profilo utente. Alcuni di questi a tinta unita sono disponibili senza bisogno di usare i punti platino, i quali possono essere spesi dai videogiocatori per acquisire cornici e sfondi di giochi specifici. Inoltre gli elementi acquistati possono essere assemblati tra di loro solo se appartengono allo stesso gioco.

Dopo aver ottenuto i vari componenti, andate su “collezione icone” (sezione che si trova in alto a destra vicino dello schermo nella sezione “Missioni e premi”) per poter finalmente realizzare la vostra icona utente per il vostro profilo per Nintendo Switch, così da fare invidia ai vostri amici.

Le vostre creazioni rimarranno sempre in vostro possesso, anche se l’iscrizione all’abbonamento online non dovesse essere più attiva.

Da oggi fino a martedì prossimo saranno disponibili gli elementi del Set 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (scelto come software di ottobre). I premi di ogni settimana saranno legati ad uno dei quattro campioni: la prima è stata dedicata a Revali mentre sono attualmente disponibili quelli relativi alla principessa zora Mipha. In più sono disponibili le icone di Animal Crossing: New Horizons fino alle ore 01:59 dell’01/11. Inoltre, queste non saranno eliminate completamente: potrete avere, infatti, sempre le icone relative all’abitante dell’isola il giorno del suo compleanno.

Per una guida più approfondita e dettagliata step by step, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Nintendo. Mentre per quanto riguarda Zelda: Breath of the Wild vi lascio di seguito il nostro articolo sull’annuncio dell’attesissimo sequel, in uscita il prossimo 12 marzo 2023.