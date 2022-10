Giochi xbox in uscita questa settimana, 18-21 ottobre 2022

Indice dei contenuti Lista giochi Xbox in uscita questa settimana:

A differenza delle ultime settimane piuttosto tranquille, questa non lo sarà affatto, in quanto ci stiamo decisamente avviando verso l’inizio della stagione di punta. Quindi, quali sono i giochi Xbox in uscita questa settimana?

Venerdì, 21 ottobre, per tutti i fan dell’universo DC e della batfamily, uscirà sulle piattaforme Microsoft, Gotham Knights, nuovo titolo next-gen sviluppato da WB Games Montréal. Recentemente, il gioco ha ricevuto alcune polemiche sul fatto che sia bloccato a 30FPS nonostante si tratti di un’uscita next-gen, ma questo sicuramente non scalfirà l’entusiasmo dei fedelissimi della DC.

Sempre questa settimana un altro tipo di eroe sbarca sulle nostre consoles, “Il Dottore”. Per gli amanti di Doctor Who ci sono infatti Doctor Who: The Edge of Reality e Doctor Who: The Lonely Assassins. I fan saranno inoltre felici di sapere che alcuni membri dello staff della serie televisiva hanno lavorato a fianco degli sviluppatori per la realizzazione delle storie, per cui ci si può aspettare un certo livello di autenticità nei due giochi Xbox in uscita oggi, sviluppati dalla software house Maze Theory.

Concludiamo citando uno dei videogiochi più attesi: A Plague Tale: Requiem, il sequel del primo capitolo, A Plague Tale: Innocence. Il gioco seguirà nuovamente le vicende dei due fratelli de Rune, ed è disponibile fin da oggi 18 ottobre su tutte le consoles Microsoft e su game pass.

Se non foste soddisfatti però, qui di seguito trovate una lista con tutti gli altri giochi Xbox in uscita questa settimana, in Italia.

Oggi, 18 ottobre:

Domani, 19 ottobre:

41 Hours – Xbox Series X|S, Xbox One

Pnevmo-Capsula – Xbox Series X|S, Xbox One

The Last Hero of Nostalgia – Xbox Series X|S, Xbox One

Giovedì, 20 ottobre:

Venerdì, 21 ottobre:

Questi erano tutti i giochi Xbox in uscita tra il 18 e il 21 ottobre. Cosa ne pensate? Intanto vi ricordiamo che potete trovare sempre su hynerd la lista di giochi in uscita questa settimana su Nintendo Switch e Playstation.