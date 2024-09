La quarta puntata de Gli Anelli del Potere 2 si distingue per un ritmo avvincente e ben bilanciato, decisamente superiore alla terza puntata, a volte appesantita da scene tediose, mentre in questo episodio gli eventi si susseguono in modo fluido, intrecciando nuovi personaggi e creature fantastiche.

Gli Anelli del Potere 2x04: la trama

Uno dei momenti centrali dell'episodio è il viaggio di Galadriel e degli elfi, che tentano di raggiungere l'Eregion. Tuttavia, si trovano di fronte a un imprevisto: il ponte che avrebbero dovuto attraversare è crollato. Questo ostacolo li costringe a deviare verso sud, nonostante l’anello indichi un pericolo imminente.

Parallelamente, Nori e Poppi si imbattono in una nuova comunità di Pelopiedi, chiamati Sturoi, una razza che sembra essere ancora più vicina agli hobbit che conosciamo. Vivono in caverne e le loro abitudini ci mostrano quelle che diventeranno le classiche abitudini Hobbit, ovvero amare le comodità di casa.

La vera sorpresa dell’episodio arriva quando lo Straniero, uno dei personaggi più enigmatici, incontra finalmente Tom Bombadil, un atteso riferimento alla saga di Tolkien. Tuttavia, lo Straniero ha uno spiacevole incontro con una figura che sembra essere un parente del Vecchio Uomo Salice, scena che strizza l'occhio ai fan di Tolkien i quali sanno bene cosa l'albero voglia fare allo Straniero: mangiarselo.

Nel frattempo, Arondir e Isildur si lanciano nella ricerca di Theo, che sappiamo essere stato catturato dagli Ent.

Altre incredibili creature

L'episodio brilla anche per la varietà di creature fantastiche che appaiono sullo schermo. Non solo incontriamo nuovamente gli Ent e il Vecchio Uomo Salice, ma facciamo anche la conoscenza di una nuova mostruosità: un enorme verme dei fanghi, una creatura viscida che aggiunge una dose di orrore e spettacolarità. Per non parlare dei meravigliosi spettri dei Tumuli, resi magistralmente dal reparto effetti speciali prostetici, visivi e digitali.

Un momento di commozione

La scena più commovente de Gli Anelli del Potere 2x04 è senza dubbio quella in cui l'Entessa rivela tutto il suo dolore per la devastazione degli alberi, distrutti dagli uomini e dagli orchi. È un momento di profonda emozione che tocca il cuore dello spettatore, con una carica drammatica che ci ha fatto versare lacrime di commozione. La sofferenza della natura, incarnata da questa creatura ancestrale, diventa un potente simbolo della lotta per preservare il mondo verde dall'inarrestabile avanzata del male, un tema tanto caro a Tolkien.