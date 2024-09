Emmy Awards 2024: quando e dove vederli in diretta

Come ogni anno, settembre è il mese della televisione e porta con sé uno degli eventi più attesi dagli spettatori di tutto il mondo: la cerimonia degli Emmy Awards, che celebra i migliori prodotti seriali americani.

Quando e dove vedere gli Emmy Awards 2024?

La 76ª edizione degli Emmy Awards si terrà domenica 15 settembre 2024 al Peacock Theatre di Los Angeles alle 8:00 PM EST. Per il pubblico italiano, l'evento andrà in onda nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre alle ore 2:00.

Chi condurrà gli Emmy Awards 2024?

La conduzione della cerimonia sarà nelle mani esperte di Eugene Levy e Dan Levy, il celebre duo padre-figlio già conosciuto per il successo di Schitt’s Creek. Con il loro stile unico e il loro affiatamento, si preannuncia una serata memorabile e ricca di momenti divertenti.

Nomination e protagonisti della 76ª edizione

Le nomination per questa edizione sono state rivelate a luglio 2024 e includono i titoli che sono andati in onda negli Stati Uniti tra il 1 giugno 2023 e il 31 maggio 2024. La serie con il maggior numero di candidature è Shōgun, con ben 25 nomination, seguita da The Bear con 23, Only Murders In The Building con 21, e True Detective: Night Country con 19. Questo dimostra come la competizione sia serrata, con alcuni dei titoli più amati dalla critica e dal pubblico in gara per i premi più ambiti.

Dove guardare gli Emmy 2024 in Italia

In Italia, sarà Sky a trasmettere in esclusiva la diretta degli Emmy Awards. L'evento andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile anche in streaming su NOW. Il collegamento inizierà all'1:00 di notte con un pre-show, seguito dalla cerimonia vera e propria a partire dalle 2:00, con la possibilità di seguire sia la versione doppiata con traduzione simultanea sia quella originale.

I vincitori dei Creative Arts Emmy 2024

Come previsto, il grande vincitore dei Creative Arts Emmy 2024, che anticipa la cerimonia principale, è stato lo spettacolare dramma storico di FX, Shogun, ambientato nel Giappone feudale. La serie ha portato a casa ben 14 delle 16 statuette per cui era in lizza, tra cui premi per costumi, trucco, montaggio, stunt, effetti visivi e fotografia. Miglior attore ospite in una serie drammatica assegnato a Néstor Carbonell, noto per i suoi ruoli in serie come Lost e film come Il cavaliere oscuro.

Grazie ai premi vinti finora, Shogun si presenta come una delle serie più premiate dell'anno, con buone probabilità di conquistare ulteriori riconoscimenti durante la cerimonia principale, dove concorrerà nelle categorie più prestigiose, come miglior serie drammatica e miglior attore per Hiroyuki Sanada, protagonista della serie.

Un altro protagonista della stagione televisiva è stata la seconda stagione di The Bear, che si è distinta nella categoria commedia. La serie, che racconta le vicissitudini della famiglia Berzatto e del loro ristorante, ha ottenuto sette premi Emmy, tra cui quelli per la fotografia e il montaggio dell’episodio "Fishes". Jon Bernthal, nel ruolo di Mike Berzatto, e Jamie Lee Curtis, che interpreta la matriarca della famiglia, hanno entrambi vinto l'Emmy come migliori attori ospiti in una serie comica. Jamie Lee Curtis, visibilmente emozionata, ha dichiarato: "Sono la ragazza più fortunata del mondo. Questo ruolo mi ha regalato una profondità e complessità che non avevo mai sperimentato prima".