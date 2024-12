GOTY 2024: Alcune nuove uscite!

I GOTY 2024 hanno portato annunci straordinari, svelando titoli attesissimi e sorprese che hanno entusiasmato i fan. Ecco alcuni dei momenti più interessanti dell’evento:

Solasta 2

Gli sviluppatori di Tactical Adventures hanno presentato ufficialmente Solasta 2, il nuovo capitolo della serie ispirata a D&D.

Con il primo trailer di Solasta 2 torniamo a Neokos per l'imminente sequel del gioco di ruolo ispirato ai giochi da tavolo del 2021, Solasta: Crown of the Magister.

Il titolo è ambientato decenni dopo il primo, con la minaccia di Sorak sconfitta.

Voi lo avete mai giocato? Che vi aspettate da questo secondo capitolo?

Il trailer di presentazione di Solasta 2 ci offre uno sguardo al combattimento e alla minaccia che dovrai affrontare portata dal potente nemico Shadwyn. Solasta 2 verrà lanciato in Early Access su PC nel 2025, con una demo giocabile gratuita in uscita all'inizio del prossimo anno.

Se siete interessati potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam mentre il primo capitolo, Solasta: Crown of the Magister, è acquistabile a 29,99€.

Midnight Murder Club

Ai GOTY 2024 ci sono state tante presentazioni e una di queste ci ha stupito, si tratta di un gioco multiplayer ambientato in una villa immersa nell'oscurità in cui ognuno di noi sarà sia preda che cacciatore. Una sorta di omaggio al famoso Bohemyan Grove (il club privato per l'elite della terra).

Una delle 50 demo più giocate dello Steam Next Fest, il gioco verrà lanciato in Early Access su PS5 e Steam all’inizio del 2025. Indossa la tua maschera, prendi la torcia e il revolver e addentrati nelle ombre di Wormwood Manor per divertirti con i tuoi amici tra tensione e risate.

Un gioco in cui tutti i sensi vengono usati per trovare le proprie prede nella magione!

Clyve su Tekken 8

Tekken 8 incontra Final Fantasy: Clive Rosfield di FF16 è il prossimo lottatore che uscirà come DLC.

I due giochi rinnovano la loro partnership. Dopo aver visto anni fa Noctis Lucis Caelum di Final Fantasy XV come Guest Star in Tekken 7 tocca adesso a Clive Rosfield, protagonista di Final Fantasy XVI, prendere parte al Torneo del Pugno di Ferro.

Clive sarà infatti l'ultimo personaggio DLC della Stagione 1 di Tekken 8, con uscita tra l'altro più vicina di quanto si possa immaginare: sarà disponibile già dal 16 dicembre 2024 in Early Access di 72 ore. L'eroe di Final Fantasy XVI è stato presentato attraverso un breve trailer cinematografico che lo vede poi ingaggiare in combattimento Jin Kazama in una sorta di guerra tra personalità dal carattere demoniaco!