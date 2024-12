The Game Awards 2024: ecco i vincitori!

All'interno la presentazione di molti giochi e alcune grandi sorprese, come The Witcher e Elden Ring .

Miglior direzione di gioco

ASTRO BOT – Team Asobi/SIE

Miglior narrativa

Metaphor: ReFantanzio – Studio Zero/Atlus/Sega

Miglior direzione artistica

Metaphor: ReFantazio – Studio Zero/Atlus/Sega

Miglior colonna sonora e musica

Final Fantasy VII Rebirth – Square Enix

Miglior design audio

Senua’s Saga: Hellblade 2 – Ninja Theory/Xbox Game Studios

Miglior performance

Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade 2

Innovazione nell’accessibilità

Prince of Persia: The Lost Crown – Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Giochi per l’impatto sociale

Neva – Nomada Studio/Devolver

Miglior gioco in corso

Helldivers 2 – Arrowhead Game Studios/SIE

Miglior supporto della community

Baldur’s Gate 3 – Larian

Miglior gioco indipendente

Balatro – LocalThunk/Playstack

Miglior gioco indie di debutto

Balatro – LocalThunk/Playstack

Miglior gioco mobile

Balatro – LocalThunk/Playstack

Miglior gioco in VR/AR

Batman: Arkham Shadow – Camouflaj/Oculus Studios

Miglior gioco d’azione

Black Myth: Wukong – Game Science

Miglior gioco d’azione/avventura

ASTRO BOT – Team Asobi/SIE

Miglior gioco di ruolo

Metaphor: ReFantazio – Studio Zero/Atlus/Sega

Miglior gioco di combattimento

Tekken 8 – Bandai Namco