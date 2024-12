GOTY 2024: altra infornata di giochi!

Ecco un altro sguardo agli annunci dei GOTY 2024, con ulteriori giochi che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Scopriamoli insieme:

Killing Floor 3

Killing Floor 3 non è lontano: Tripwire Interactive dovrebbe tornare a mostrare il gioco nel corso dell'estate dopo averlo mostrato ai GOTY 2024.

Lo scorso anno Tripwire Interactive annunciava Killing Floor 3, nuovo capitolo della serie di sparatutto horror simile a Left 4 Dead, e ci sono ottime probabilità che il gioco torni a mostrarsi entro qualche mese. A suggerirlo è il CEO di Embracer Group Lars Wingefors, che durante l'ultima riunione con gli investitori ha confermato che la data di lancio è fissata per l'anno fiscale corrente, e quindi entro il 31 marzo 2025.

Killing Floor 3 viene descritto come uno sparatutto d'azione e horror per un massimo di sei giocatori, in cui si vestono i panni di un agente del gruppo ribelle Nightfall, intenzionato a distruggere l'orda di mostri bioingegnerizzati creata dalla Horizon Biotec.

Fragpunk

Fragpunk l'innovativo FPS in cui regna il caos, arriverà su tutte le piattaforme di gioco il 6 marzo 2025. Piega le regole di ogni round usando le Shard Card che alterano il gioco, tutte gratuite da sbloccare e utilizzare. Dai un'occhiata: https:// fragpunk.com

Per chi non lo sapesse, FragPunk è uno sparatutto tattico in prima persona in cui i match sono 5 contro 5 e si utilizzano eroi dalle abilità uniche, in maniera simile a Valorant. C'è però un twist: nel gioco si possono utilizzare carte speciali che stravolgono le regole e, ad esempio, rendono le munizioni incendiarie, aumentano le dimensioni delle teste oppure invertono i ruoli di attaccanti e difensori.

Ti potrebbe interessare: # 1 GOTY 2024: Alcune nuove uscite!

Il gioco verrà pubblicato prossimamente come free to play e, almeno per il momento, sembra essere previsto esclusivamente su PC e Xbox.

Steel Hunters

Steel Hunters è stato annunciato da Wargaming con un trailer: si tratta di uno sparatutto PvPvE free-to-play.

Wargaming ha annunciato il suo nuovo gioco ai The Game Awards 2024 con un primo trailer, si tratta di Steel Hunters, uno sparatutto futuristico PvPvE a base gratuita, che sembra presentare azione multiplayer su vasta scala in ambientazione aperte e con mech da combattimento e altre armi fantascientifiche.

Lo scopo è cercare di raccogliere loot e risorse su una Terra abbandonata, approcciandosi al combattimento in maniera tattica in modo da prevalere sui nemici e poter conquistare il bottino da investire per incrementare la potenza del proprio mezzo.

GOTY 2024