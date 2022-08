Forge mode: un giocatore di Halo ricrea il P.T. di Silent Hill

Noto e caro agli amanti del genere horror è sicuramente il P.T. (playable teaser) realizzato da Konami per pubblicizzare il purtroppo cancellato progetto di Silent Hills. Un’esperienza così emblematica e che è stata capace di segnare molti di noi, che un utente ha deciso di onorare tale esperienza ricreandone da zero le ambientazioni grazie alla Forge mode di Halo Infinite.

L’utente che ha deciso di omaggiare questa raccapricciante esperienza è Dark Templer, un Forger dalle incredibili capacità, il quale è stato in grado di ricreare in ogni minimo dettaglio ogni elemento del famoso corridoio. Le atmosfere surreali dell’abitazione, le luci soffuse capaci di mascherare il mistero di questo luogo, e un’incredibile cura per gli effetti sonori (tra i quali il pianto della piccola creatura nel lavabo) sono l’incredibile dimostrazione delle infinite possibilità che la Forge mode di Halo Infinite mette a disposizione.

Per quanto ammirevole però, lo stesso Dark Templer riconosce le imperfezioni della sua opera. Ad oggi tale opera non permette l’accesso nel lugubre bagno da cui l’infante emette i suoi gemiti, ed il corridoio non è in grado di creare un loop infinito intrappolandovi al proprio interno.

L’elemento di cui bisogna apprezzare il valore è però la strabiliante libertà che la Forge mode mette a disposizione, e chissà se in futuro tali difetti non possano essere sanati da giocatori astuti e capaci di ideare sistemi di teleport o respawn per simulare l’infinità del suddetto corridoio.

Anche l’assenza dello spaventoso spettro di Lisa e la presenza nelle mani del giocatore di un MA5B assault rifle non screditano l’eccelso lavoro del forger, né tantomeno il clima lugubre che la sua creazione è in grado di trasmettere ai giocatori.