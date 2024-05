GTA 6: ecco svelata la nuova data d’uscita!

Il titolo è attualmente atteso per l'autunno 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S . Ma cosa possiamo aspettarci da questo nuovo GTA 6?

Da una analisi dettagliata del trailer vediamo come la nostra amata Vice City verrà riportata sugli schermi dopo essere stata arricchita di novità e dettagli, mantenendo fedele l'ispirazione a Miami . Grande elemento caratteristico è la rappresentazione della fauna. Infatti sempre nel trailer vediamo un panorama arricchito da fenicotteri e due scene in cui il focus è un coccodrillo.

Per quanto riguarda i protagonisti, si è abbastanza certi che saranno Lucia e Jason , una ex carcerata e il suo partner. Sono ancora aperte le speculazioni sul fatto che entrambi saranno personaggi giocabili, un po' come in GTA 5 con il trio Franklin, Michael e Trevor, oppure se l'unica utilizzabile sarà Lucia che è stata per gran lunga il soggetto focus del trailer

Insomma ogni giorno che passa noi come molti altri non vediamo l'ora di giocare il nuovo titolo di una saga pluri generazionale che era ormai in attesa da anni.

