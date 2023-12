GTA 6, approfondimento del trailer

Finalmente ecco GTA 6! Il trailer di oggi è forse uno dei momenti più attesi di sempre nel mondo videoludico. Forse solo Half Life 3 supererebbe una tale attesa, ma quella è un’altra storia. Oggi dopo più di 12 anni (2 novembre 2011) dal primo trailer di GTA 5 abbiamo finalmente visto la strada segnata da Rockstar per il prossimo epico capitolo di Grand Theft Auto.

Il trailer mostrato oggi, in anticipo di qualche ora rispetto ai piani, ha portato alla superficie una miriade di dettagli che sembrano confermare i leak degli ultimi anni. In primis molte delle informazioni mostrate nell’attacco hacker del 2022 si sono riconfermate, dimostrando che nonostante la grossa perdita, Rockstar Games non ha affatto cambiato i piani per GTA 6

Ecco Vice City!

Queste prime immagini di GTA 6 ci fanno ben sperare riguardo la cura dei dettagli, a cui Rockstar ci ha (quasi) sempre abituati. L’ambientazione è quella di Vice City, amatissima città dell’omonimo capitolo e ispirata a Miami. Questa nuova Vice City sembra maestosa e ricca di dettagli e novità rispetto al titolo del 2002. Rockstar ci ha già abbondantemente abituati con il rifacimento di Liberty City prima e Los Santos poi, e la stessa cura dei precedenti capitoli sembrerebbe essere stata messa anche in GTA 6.

La novità più grande riguardo il mondo di gioco è probabilmente la ricchissima fauna. In una scena iniziale si può vedere un panorama ricco di fenicotteri. Successivamente sono presenti ben due scene con protagonista un coccodrillo. Prima un uomo intento a tirare fuori dalla piscina l’animale. In seguito, poi un coccodrillo all’interno di un bar. Sembrerebbe quindi che le interazioni con il mondo animale potrebbero essere davvero importanti in questo GTA 6.

Confermati i protagonisti

Come oramai sapevamo grazie a vari leak e attacchi hacker, è quasi ufficiale che i protagonisti saranno due. In questo primo trailer abbiamo potuto osservare sia Jason che Lucia. Il focus maggiore è stato dato però a Lucia, personaggio che potrebbe addirittura essere protagonista in solitaria. Il trailer inizia proprio con Lucia in carcere intenta a parlare con una sorta di psicologa per i prigionieri. In seguito, possiamo vedere scene di lei assieme al suo partner. Sia in scene più intime che durante una rapina. Chissà che la scena in carcere non sia un preludio di ciò che accadrà alla fine del titolo. Magari durante una rapina andata male.

Ultimo dettaglio importante visibile nel trailer è l’importanza data ai social network. Si possono vedere una specie di TikTok/Reel in cui delle persone fanno svariate follie. Conoscendo Rockstar e il brand di GTA è quindi probabile una presa in giro generale del mondo dei social e delle sfide oltre ogni limite pur di racimolare qualche like.

Questo primo trailer di GTA 6 ha sicuramente suscitato un entusiasmo incredibile avendo già abbondantemente superato le 40 milioni di visualizzazioni. L’entusiasmo per il gioco completo è sicuramente alle stelle, e non vediamo anche noi l’ora di poter mettere finalmente mano su uno dei titoli più attesi di sempre.

Nonostante non sia stata mostrata alcuna scena di gameplay, siamo davvero entusiasti di quello che abbiamo potuto vedere rimaniamo quindi in trepidante attesa di nuovi dettagli, attendendo con ansia il 2025. E voi cosa ne pensate di questo annuncio tanto atteso? Fatecelo sapere attraverso i nostri social. E restate sintonizzati su Hynerd.it per scoprire novità riguardanti GTA 6 e molti altri videogiochi.