La giornata di ieri si è rivelata una delle pagine più nere della storia di Rockstar Games. Una massiccia dose di filmati e foto hanno fatto esplodere la rete, divulgando contenuti di quella che dovrebbe essere una presunta build provvisoria di Grand Theft Auto 6, contenente informazioni su quest, personaggi ed eventi di gioco.

Bloomberg, nota rete internazionale, avrebbe dichiarato che secondo le sue fonti Rockstar, tutti i contenuti divulgati in rete apparterrebbero effettivamente al progetto di GTA 6, dando quindi per certa la falla di informazioni sensibili.

Sul suo profilo Twitter poi, Jason Schreier ha definito l’accaduto come “un incubo per Rockstar“, che comporterà non solo una perdita per la casa produttrice, ma anche un notevole ritardo nell’uscita di GTA 6. La situazione si fa ancora più critica se consideriamo che non è ancora avvenuto un vero e proprio reveal ufficiale del titolo, per il quale a questo punto dovremo ancora attendere.

Sulla faccenda Take-Two Interactive, il partner commerciale di Rockstar Games, non si è ancora espressa, ma sta già provvedendo a rimuovere il contenuto leakkato dalle piattaforme di Youtube e Twitter. Il presunto hacker responsabile della divulgazione dei contenuti avrebbe apparentemente contattato Take-Two, proponendogli di fermare la diffusione dei contenuti in cambio di un pagamento. Staremo a vedere come si evolverà la faccenda.

Nonostante la veriticità dei leak è comunque importante notare come non si sappia ancora a quando risalga la build, e di conseguenza quale sia lo stato attuale dei lavori sul titolo.

Stando ai leak di cui spora, sembrerebbe che GTA 6 sia ambientato nella città di Vice City. I protagonisti sarebbero una coppia, rispettivamente Jason e Lucia, e quest’informazione parrebbe in linea sui rumor di qualche mese fa che presagivano una storia alla Bonnie e Clyde oltre che l’introduzione di un protagonista femminile.