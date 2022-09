Final fantasy xvi: il trailer potrebbe uscire ad ottobre

Si è concluso da poco il Tokyo Game Show 2022, la fiera nipponica più importante nel panorama videoludico moderno. Le quattro giornate dal 15 al 18 settembre si sono rivelate ricche di novità ed annunci, ma si è avvertita una grande assenza da parte di Square Enix.

Gran parte dei fan del genere auspicava il lancio a sorpresa di Final Fantasy XVI, che nonostante la trepidante attesa, ha deluso le aspettative dei giocatori non mostrandosi sotto i riflettori.

Durante la premiazione avvenuta sul palco del Tokyo Game Show Naoki Yoshida, producer del sopra citato titolo, ha conseguito il Future Division Reward, e proprio durante la cerimonia ha avuto modo di rispondere alle domande di alcuni fan. Quando a Yoshida è stato chiesto il perché dell’assenza di trailer su Final Fantasy XVI, egli ha risposto che potremo ricevere novità sul gioco nel prossimo mese.

Non ho avuto la possibilità di parlare con i team di marketing o di pubbliche relazioni, quindi non sono sicuro di quanto mi è permesso dire, ma penso che probabilmente saremo in grado di pubblicare il prossimo trailer tra un mese o giù di lì.

Naoki Yoshida