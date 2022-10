Ant-Man and The Wasp: Quantumania, analisi del primo trailer

Mancano ancora diversi mesi all’uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, fissata per il 15 febbraio 2023, eppure siamo già entrati nel vivo della campagna promozionale del film. È stato ufficialmente rilasciato il primo trailer del film che aprirà la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e, soprattutto, introdurrà il temutissimo villain Kang.

Scott Lang, da supereroe a celebrità

Il trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania si apre mostrando le conseguenze di Avengers: Endgame sul personaggio di Scott Lang. Dopo aver contribuito a salvare metà della popolazione mondiale, il personaggio interpretato da Paul Rudd sembra aver acquisito grande popolarità, tanto da calcare anche i red carpet.

A quanto pare Scott avrebbe raggiunto la notorietà pubblicizzando la sua carriera di supereroe, pubblicando ad esempio un libro (un dettaglio non presente nel trailer, ma confermato nelle descrizioni dei filmati rilasciati al San Diego Comic-Con). A tal proposito va ricordato che Ant-Man veniva citato anche in Ms. Marvel, dove era presente un podcast intitolato “Big Me, Little Me – Un’intervista a Scott Lang.

Non può mancare poi un riferimento a Spider-Man, con Scott che nonostante la sua fama viene scambiato per l’Arrampicamuri.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, viaggio nel Regno Quantico

Ant-Man and The Wasp: Quantumania è un titolo al tempo stesso originale ed estremamente significativo. Stando a quanto visto nel trailer, questa sembra essere davvero una pellicola che mette il Regno Quantico al centro del racconto. Non si può dire che ciò non sia già accaduto nei due film precedenti, ma questa volta l’ambientazione potrebbe essere quasi integralmente relativa al “sub-universo misterioso”, così come è definito da Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer).

I protagonisti vi vengono risucchiati quando la figlia di Scott, Cassie (Kathryn Newton), aziona un dispositivo di sua invenzione, senza che Janet riesca a fermarla in tempo. Il team di eroi è composto, oltre che da Ant-Man e Wasp, anche da Hank Pym e sua moglie, oltre che la nuova aggiunta Stature, alterego del personaggio di Cassie. La ragazza seguirà infatti le orme del padre, indossando il costume progettato da Pym.

Nel Regno Quantico i cinque vengono accolti da strane creature, che insieme alle ambientazioni sembrano ricordare i toni dei Guardiani della Galassia. A questo si aggiungono però, in parte, le atmosfere di Loki. Non sono presenti collegamenti evidenti con la serie, eppure le location danno l’idea di non essere così dissimili dalla TVA, sensazioni che aumentano soprattutto nel momento in cui abbiamo il primo sguardo al prossimo grande villain di casa Marvel: Kang il Conquistatore.

Kang, variante o conquistatore?

Bisogna partire da un presupposto fondamentale, ovvero il fatto che non sappiamo se quello di Ant-Man and The Wasp: Quantumania sarà il vero e proprio Kang il Conquistatore. Già in Loki abbiamo avuto un assaggio di come siano molte le pericolose varianti del villain interpretato da Jonathan Majors.

Anche in tal caso non va esclusa dunque la possibilità che si tratti di una variante, ma quasi certamente sarà il villain principale del film. L’altro antagonista confermato, M.O.D.O.K. (già visto nei footage di Ant-Man and The Wasp: Quantumania a San Diego), non appare in questo primo trailer, il che lascia ipotizzare che potrebbe essere un villain secondario.

Gli obiettivi ed il ruolo di Kang nel film sono ancora un mistero, ma qualcosa bolle sicuramente in pentola. Enigmatica una frase di Janet: “C’è una cosa che non ti ho detto”, alludendo ad un segreto relativo al periodo della sua vita trascorso nel Regno Quantico. Potrebbe avere a che fare con il misterioso personaggio interpretato da Bill Murray (anche lui sarà un villain, stando alle dichiarazioni dell’attore), o magari proprio con Kang stesso.

Kang ha bisogno di aiuto?

Negli ultimi secondi del trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania abbiamo, infine, la prima linea di dialogo di Jonathan Majors. Rivolgendosi a Scott, afferma: “Posso mandarti a casa e concederti più tempo, se tu mi aiuti. Allora, che cosa vuoi fare, Ant-Man?”

Al momento non è facile immaginare quale possa essere il motivo della richiesta di Kang, che stando ai filmati mostrati a San Diego avrebbe anche preso Cassie in ostaggio, con l’obiettivo di convincere Scott a schierarsi dalla sua parte.

Va sottolineato come la città nel Regno Quantico in cui si svolgono le vicende potrebbe essere Chronopolis, la casa di Kang all’interno dei fumetti. Stando alle sue parole, il villain sembrerebbe aver escogitato un modo per viaggiare tra il mondo macroscopico e l’universo microscopico in cui ha costruito un Impero. Non si può nascondere la curiosità per vedere come il personaggio verrà costruito in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, nel lungo percorso di avvicinamento ad Avengers: The Kang Dinasty e Avengers: Secret Wars.