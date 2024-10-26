Venom: The Last Dance, la spiegazione del finale e delle post-credits

Venom: The Last Dance (qui per leggere la nostra recensione) segna la fine della trilogia Sony con Tom Hardy, ponendo così fine al percorso di Eddie Brock e del simbionte.

Hardy torna per l'ultima volta nei panni dell'ex reporter, riprendendo il filo conduttore dei film precedenti. Mentre la trama conclude in maniera pressoché netta la storia di Venom, prepara anche il terreno per nuove possibilità all'interno del Sony Spider-Man Universe.

La trama di Venom: The Last Dance ruota attorno al codex in possesso di Venom/Eddie, necessario per liberare Knull, il dio dei simbionti. L'esistenza del codex quindi attira su Eddie e Venom la minaccia degli Xenofagi, mandati da Knull, e dell'esercito, convinti che Brock sia responsabile della morte del Detective Mulligan.

Essendo a rischio di essere catturati da entrambe le forze, i due devono mantenere un equilibrio tra la fuga e la trasformazione, in uno scenario che pare senza via d'uscita.

Durante un attacco all’Area 51, Venom prende una decisione estrema: si sacrifica attivando un bagno di acido per eliminare gli Xenofagi e impedire a Knull di essere liberato.

Nell’addio tra Eddie e Venom, il simbionte si separa per sempre dal suo compagno umano, lasciandolo libero di ricominciare la propria vita a New York.

Quali simbionti sopravvivono dopo il finale di Venom: The Last Dance?

Accanto a Venom, il film introduce nuovi simbionti, tra cui Agony, che si lega alla scienziata Teddy Payne, la quale acquisisce dalla trasformazione una velocità sovrumana.

Agony è uno dei pochi sopravvissuti al combattimento finale, con la possibilità di rivederla in futuro suggerita in una scena post-credits, in cui un insetto entra in contatto con i resti di un simbionte. Questo dettaglio lascia spazio a diverse opzioni per il futuro, tra spin-off, possibili cameo o altri riutilizzi del simbionte.

Il ruolo di Knull ed il suo futuro

Knull, il re dei simbionti e antagonista "a distanza" del film, resta per tutto il tempo nella sua prigione.

La sua, però, è solo una presentazione per una possibile minaccia futura, accennata brevemente in una scena a metà dei titoli di coda, in cui il personaggio promette di distruggere la Terra una volta libero.

I fan che speravano in un collegamento più concreto tra il SSU e il Marvel Cinematic Universe rimaranno un po' delusi, ma gli eventi di Venom: The Last Dance pongono comunque le basi per un futuro di Knull, a prescindere dall'universo in cui verrà utilizzato.

D'altronde, la tesi è confermata dalla stessa regista di Venom: The Last Dance, che ha dichiarato che questo è "solo l'inizio per Knull".

Venom: The Last Dance si collega a Spider-Man?

Nonostante la speranza di molti fan, Spider-Man non fa alcuna apparizione nel film, come da pronostici.

Voci di corridoio suggeriscono che Knull potrebbe apparire in futuro nell’universo Marvel, forse in Spider-Man 4 con Tom Holland o Avengers: Secret Wars. Per ora, però, il capitolo di Eddie Brock e Venom sembra essersi concluso definitivamente.