Harry Potter: una serie tv in arrivo su HBO Max?

Sembra essere vicino l’accordo tra Warner e Rowling per un adattamento seriale dei romanzi della saga di Harry Potter.

Il noto sito Bloomberg ha nelle ultime ore sganciato una bomba per tutti i fan della saga di Harry Potter.

Non è di troppi giorni fa la notizia in cui la Warner Bros. si dichiarava disponibile nell’espandere l’universo cinematografico della magica saga e ora sembra essere chiaro a cosa si stessero riferendo.

Il nuovo atteso progetto di Harry Potter riguarderebbe una serie tv e sarebbe quasi in dirittura di arrivo. Warner Bros. Discovery sarebbe infatti vicina a chiudere un accordo con J.K. Rowling per un adattamento dei suoi romanzi in programma su HBO Max.

L’accordo riguarderebbe una serie tv da ben sette stagioni, una per ogni romanzo della saga di Harry Potter. Ora si aspetta che la Rowling sigli l’accordo per diventare produttrice della serie, dopodiché si inizierà a cercare uno sceneggiatore che si occupi dell’adattamento. Il ruolo della Rowling dovrebbe limitarsi a quello di assicurarsi che il materiale televisivo sia fedele all’originale. Alla produzione, ovviamente, vi sarà Warner Bros. Television.

Secondo la fonte di Bloomberg, la nota società spera che la serie possa essere un punto di riferimento per una nuova strategia di streaming, presto annunciata (probabilmente settimana prossima) da Warner Bros. Discovery Inc.

Vi terremo aggiornati su possibili risvolti e annunci.