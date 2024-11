Hasbro sarà presente alla Milano Games Week

Si avvicina sempre di più la Milano Games Week & Cartoomics 2024 e con il passare dei giorni sempre più brand e influencer confermano la loro presenza a questa edizione, tra questi ci sarà anche Hasbro. Presente tutti e tre i giorni della fiera presso i padiglioni Avalon Hill, Hasbro Games e Hasbro FAN saranno numerose le attività dedicate per il pubblico.

Viaggio tra grandi classici e novità

Gioco da tavolo di Habsro Cluedo Conspiracy ambientato in una lussuosa villa esotica.

I grandi classici piacciono sempre a tutti, Hasbro ha quindi deciso di portare alcune rivisitazioni dei suoi giochi da tavolo più famosi. Tra questi avremo Cluedo Conspiracy, il più classico Cluedo ma con la nuovissima ambientazione, il resort Vipera Nera, la versione speciale di Monopoly Harry Potter e il nuovo Monopoly Lo Scontro.

In un area accessibile ai solo maggiorenni sarà poi presente Taboo Adults Only con ben 240 carte inedite ispirate alla cultura pop e alle ultime tendenze. Non mancano poi giochi per tutta la famiglia come Piggy Piggy, frenetico gioco di carte con dei simpatici maialini colorati.

Eventi live e altre novità

Presso il padiglione 9 Hasbro ha creato Betrayal at House on the Hill, una spaventosa casa degli orrori in cui avrete bisogno di astuzia e coraggio per terminare l'avventura integri. Presente inoltre HeroQuest, esperienza in cui dovrete superare tutte le sfide di Zargon. Proprio riguardo HeroQuest saranno presenti First Light, presentata durante il recente Lucca Comics & Games, Frozen Horror e La Maga dello Specchio. Presente poi un grande classico come Talisman: Il Gioco delle Avventure Magiche, il più classico Talisman ma con nuovissime illustrazioni ridisegnate e gameplay modernizzato.

Gioco da tavolo Hasbro HeroQuest, ambientazione fantasy con miniature e plancia dettagliata.

Gli appassionati di Beyblade potranno invece assistere presso lo stand E20 nel padiglione 11 la finale del torneo nazionale di Bayblade X. Nei mesi scorsi si sono tenute decine di tornei in tutta Italia ed ora i 24 migliori giocatori di questi tornei si scontreranno in questa finalissima sabato 23 novembre alle 15:00.

Marvel e altre saghe