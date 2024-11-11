Milan Games Week e Cartoomics 2024: grandi novità, prime ed ospiti

Mancano poco meno di due settimane alla nuova edizione del Milan Games Week e Cartoomix 2024! Preso avremo i dettagli definitivi sul programma di questi tre giorni, ma le aspettative sono già alle stelle.

Organizzata da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Club Creators, numerosi eventi prenderanno luogo in questa fiera, tra cui meeting con ospiti anche internazionali, talk e panel. Arriveranno presto grandi innovazioni nel mondo del videogioco, del fumetto, dei giochi, dei collezionabili, ma anche del cinema, delle serie tv e della musica. Un gigantesco omaggio alla cultura pop, da sempre collante tra le diverse generazioni, che troverà sfogo tra gli stand e sui palchi dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e presso l’Auditorium di Fiera Milano (Rho).

Un'apertura speciale aprirà le danze il 21 novembre, quando, per omaggiare la settima arte grazie al Fantasticon Film Fest, la seconda edizione del festival dedicato al genere anime, fantasy e horror, verrà organizzato un evento serale all'interno dell'Auditorium. L’apertura del festival sarà poi accompagnata, sempre giovedì 21 novembre, dalla prima di The Beast, in uscita al cinema lo stesso giorno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection,nuova attesa opera del maestro Bertrand Bonello con protagonisti Léa Seydoux e George MacKay in un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James.

Il Fantasticon Film Fest si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di cinema, animazione e cultura pop, grazie a un programma ricco di anteprime, incontri speciali e ospiti d’eccezione. Alcuni dei momenti clou che renderanno questa edizione del Milan Games Week e Cartoomix 2024 davvero memorabile. Tra le sorprese di questa edizione potremo trovare quella di Piece By Piece, che sarà presentato per la prima volta in Italia prima dell'uscita ufficiale, prevista per il 5 dicembre con Universal Pictures International Italy. Il film invita il pubblico a un viaggio straordinario nella vita di Pharrell Williams, icona della musica pop e mente innovativa, raccontandone l’evoluzione creativa attraverso un’inedita narrazione in animazione LEGO.

Spazio anche alla cultura orientale, con un evento speciale che prevede la proiezione di One Piece Film: Red, in collaborazione con Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures. L’esperienza sarà arricchita dalla presenza di cosplayer e appassionati del franchise, nonché da un panel dedicato all’inarrestabile successo della serie del maestro Oda. A questo si aggiunge poi l’anteprima dei primi due episodi (il secondo in assoluta esclusiva) di Goldrake U, reboot della leggendaria serie animata degli anni Settanta UFO Robot Goldrake. La nuova serie, basata sul manga di Go Nagai, debutterà in prima visione assoluta su Rai 2 il 6 gennaio 2025. All’evento parteciperà ancge Vince Tempera, celebre autore della sigla originale, per un tuffo nel passato.

Gli amanti delle serie TV avranno anche il piacere di gustarsi l’anteprima dei primi due episodi della nuova stagione di The Bad Guy, che arriverà su Prime Video dal 5 dicembre. Diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, la serie vede protagonisti Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi, i quali parteciperanno anche a una masterclass per raccontare i retroscena della creazione di questa produzione di successo.

Tra gli ospiti internazionali, il festival accoglierà il Maestro dell'animazione Takahiro Yoshimatsu, noto per il suo lavoro sull'anime Hunter x Hunter. In collaborazione con Dynit, Yoshimatsu introdurrà un episodio della serie, offrendo uno sguardo unico sul processo creativo dietro uno degli anime più amati.

Spazio anche allo spettacolo

MGWCMX celebrerà i grandi artisti della musica pop e urban, coinvolgendo alcuni tra gli artisti e i programmi radiofonici più amati dai giovani. Il cuore pulsante dell’evento in questo senso sarà diretto da Radio 105, radio ufficiale della manifestazione, che con il suo stile inconfondibile e i suoi talent renderà l’atmosfera ancora più vibrante. Il primo appuntamento sarà venerdì 22 novembre alle 12:00 con 105 Take Away, condotto da Daniele Battaglia e Camilla Ghini, in onda in contemporanea su Radio 105 e sul canale 66 del digitale terrestre. A seguire, dalle 14:00 alle 16:00, sarà la volta dello storico programma Lo Zoo di 105, con la verve di Marco Mazzoli e del suo team. Il pomeriggio continuerà dalle 16:00 alle 18:00 con 105 Music & Cars, affidato alla simpatia di Fabiola e Dario Spada.

Sabato 23 novembre, il programma della diretta si fa ancora più intenso: dalle 12:00 alle 14:00, spazio a 105 Open Club con Bryan, seguito da 105 Mindset con Moko alle 14:00 e da 105 Village con Camilla Ghini alle 16:00, mentre domenica 24 novembre, i fan potranno ritrovare 105 Mindset e 105 Village. Il resto della giornata sarà dedicato alla musica e agli appuntamenti sul palco. Protagonista indiscusso del Central Stage sarà però Bryan Ronzani, che, come da tradizione, guiderà gli appuntamenti dal palco centrale, dalle 10:00 alle 20:00 durante tutti e tre i giorni. Con il suo carisma e la sua energia, Ronzani sarà il filo conduttore di una scaletta ricca di ospiti, panel e momenti musicali.

Fulcro degli eventi musicali dal vivo saranno però due appuntamenti speciali, che vedranno salire sul Central Stage i THE KOLORS e i COMA COSE, due formazioni musicali che hanno infiammato l'estate 2024 con le loro hit. Con un programma così ricco, MGWCMX si conferma non solo come il punto di riferimento per il mondo del gaming e della cultura pop, ma anche come un palcoscenico di primo piano per la musica italiana e internazionale.

All'interno del padiglione 13, il Central Stage sarà il centro nevralgico della Milan Games Week & Cartoomics 2024, ospitando eventi, panel, incontri con ospiti internazionali e competizioni eSport. La scaletta, ricca e variegata, promette di intrattenere e ispirare i partecipanti con contenuti dedicati al mondo dei videogiochi, dell’intrattenimento e della cultura pop. La Opening Ceremony è prevista per le ore 16:00, dando ufficialmente il via a una kermesse che celebrerà il meglio del gaming e della cultura nerd. Durante l’intera manifestazione, grandi ospiti internazionali saliranno sul palco per raccontare aneddoti e curiosità sul panorama videoludico. Per ciascuna delle tre giornate di evento saranno diversi i momenti in cui i grandi ospiti internazionali saliranno sul palco per momenti dedicati al mondo del videogame, permettendo ai fan di ascoltare dalla loro voce aneddoti imperdibili e tante curiosità.

Le giornate all'insegna del gaming...e non solo

Venerdì mattina si approfondirà l’importanza della componente narrativa e il valore della performance attoriale all’interno dei videogiochi grazi alla partecipazione dei quattro attori di Baldur’s Gate III: Neil Newbon, Devora Wilde, Jennifer English e Aliona Baranova. Sabato mattina, invece, sarà il turno di Shinji Mikami, il leggendario creatore di Resident Evil ripercorrerà la sua carriera, svelando i retroscena dietro uno dei capolavori che hanno definito il genere survival horror. A seguire, torneranno i quattro attori di Baldur’s Gate III, che saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle loro domande. Sempre di sabato, dalle 11:30 alle 12:15, il designer LEGO Erik Jensen discuterà della collaborazione tra LEGO e Fortnite, rivelando come i celebri mattoncini abbiano dato vita a set ispirati all’universo del battle royale.

Domenica mattina, infine, con Shinji Mikami si rifletterà sullo stato attuale dell'industria videoludica. La mattinata sarà dedicata a una riflessione sullo stato attuale dei videogiochi e sull’evoluzione del settore, sempre guidata dal genio creativo di Mikami. Alle 10:30, i creatori del soulslike italiano Enotria: The Last Song – Roberto Pavan e Diego Zamprogno – racconteranno il processo di sviluppo dietro il loro ambizioso progetto. IN conclusione, nel pomeriggio sarà la volta di un evento che unirà gaming e cultura urban, con la partecipazione di creator di punta come Pow3r, CiccioGamer e Marinoski.

Verrà poi data la possibilità ai videogiochi di giocare, grazie alla Freeplay Area sponsorizzata da isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, attrezzata con circa 200 postazioni che le attribuiscono il titolo di più grande area mai realizzata in MGWCMX per giocare gratuitamente ai giochi più recenti, come Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload, Call of Duty Black Ops 6, EA SPORTS FC 25, Tekken 8, Dragon Ball Sparking! Zero, Silent Hill 2 Remake, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Astro Bot, LEGO Horizon Adventures, Fortnite e Rocket League.

La MGWCMX 2024 offre un palinsesto senza precedenti, grazie a tre stage principali che spaziano dai tornei eSport alle celebrazioni del fumetto e della cultura orientale. Gamestorm Stage, Electric Town e Hero Stage by eBay accoglieranno eventi imperdibili, ospiti di fama internazionale e competizioni mozzafiato.Venerdì si svolgerà l'ultimo round della MotoGP eSports World Championship Global Series. Gli 11 piloti coinvolti nell'evento si sfideranno nelle ultime 3 gare del campionato per decidere chi sarà il MotoGP eSport World Champion del 2024. abato si terranno, invece, due imperdibili appuntamenti a tema Fortnite. Si parte con 4Sided Air Action Vigorsol, il primo torneo di Fortnite su mappe creative. 4 Presidenti (Piz, Xiuder, Nezak, Rekins), 4 mappe ognuna con una modalità di gioco differente, un girone all’italiana con partite in casa e partite fuori casa.

Domenica, per la prima volta in Italia,Trinity powered by Plenitude unirà i creator delle community di Riot Games, coinvolgendo oltre 40 figure di spicco tra League of Legends, Valorant e Teamfight Tactics. Un’esperienza unica per i fan del popolare ecosistema videoludico. Nel Padiglione 11, Electric Town sarà la destinazione perfetta per chi ama la tecnologia, i gadget e la cultura orientale. Protagonista indiscussa sarà Nintendo, con un palco dedicato che offrirà ai visitatori momenti di gioco e spettacolo.

Nel Nintendo Stage, i titoli più celebri della Grande N saranno giocati in compagnia di icone del settore. Dai classici senza tempo alle ultime novità, Nintendo promette un viaggio all’insegna del divertimento. L’Hero Stage by eBay celebrerà invece il mondo del fumetto con incontri, workshop e panel dedicati agli autori più influenti del panorama internazionale. Dal workshop di disegno dal vivo della Scuola Internazionale di Comics agli appuntamenti con i grandi autori di fama mondiale. Tra questi, Simone di Meo, autore della locandina della manifestazione, che nella giornata di venerdì parlerà della sua mostra esclusiva per MGWCMX. Jason Aaron (Thor, The Avengers) e Pepe Larraz (House of X, X-Men) parleranno poi dell’importanza dei classici del fumetto moderno. Jason Aaron parlerà poi dei sue due progetti più recenti, tra i quali il rilancio editoriale delle Tartarughe Ninja e la collaborazione con Disney che lo ha visto realizzare la storia Zio Paperone e il Decino dell’Infinito, mentre Pepe Larraz porterà una retrospettiva sull’incredibile lavoro di worldbuilding dell’era di Krakoa degli X-Men. Dagli eroi Panini a Guru Guru e il Girotondo della Magia, con il suo ideatore Hiroyuki Etō che, grazie a J-Pop, racconterà sull’Hero Stage di eBay la genesi di un fumetto che ha avuto una storia travagliata in Italia.

Milan Games Week e Cartoomics 2024, eventi senza fine

Sabato sera, la Milan Games Week e Cartoomics 2024 celebrerà la fusione tra manga e videogiochi con il panel Mangaludica: Crossmedialità e Influenze Reciproche fra Mondi di Carta e Mondi Digitali, un evento dedicato alle connessioni sempre più strette tra queste due forme di intrattenimento. Organizzato da Star Comics, il panel esplorerà due adattamenti manga di grande interesse, tra i quali Minecraft e Watch Dogs Tokyo. Il celebre franchise videoludico di Ubisoft, conosciuto per la sua ambientazione cyberpunk e le tematiche legate all’hacking, trova nuova vita sulle pagine di un manga ambientato nella futuristica capitale giapponese.

Partner d’eccellenza di Milan Games Week & Cartoomics è l’Università IULM di Milano.che porterà sul palco numerosi talk a cura dei suoi docenti. Una presenza che sottolinea l’importanza della cultura accademica anche nei settori della comunicazione, dell’intrattenimento e della narrativa interattiva. Nelle giornate di venerdì e sabato, gli appassionati di anime non possono perdere l’incontro con Takahiro Yoshimatsu, maestro dell’animazione giapponese, noto per il suo lavoro su capolavori come Dragon Ball Z: La Vendetta Divina, Hunter x Hunter: Phantom Rouge e Trigun: Badlands Rumble. Intervistato da Giorgia Vecchini, Yoshimatsu condividerà storie, aneddoti e curiosità sulla sua illustre carriera.A chiusura della prima giornata si svolgerà il primo evento imperdibile di K-Pop League Italia: uno spettacolo che continueràper i due giorni a seguire, con alcuni dei migliori performer italiani, tra cui Chiara Franchina, Doraroxi e l'energica N10SE CREW.

Domenica 24 novembre sarà dedicata al gioco dell’anno 2023, Baldur’s Gate III. Sul palco saliranno i doppiatori Neil Newbon, Devora Wilde, Jennifer English e Aliona Baranova, per un talk esclusivo che svelerà dettagli inediti sullo sviluppo e il successo del titolo. A chiudere in bellezza, l’universo del cosplay sarà celebrato con sfilate giornaliere e il Gran Cosplay Contest, dove creatività, passione e talento trasformeranno il Multiverse Stage in un tripudio di colori e immaginazione.

La Milan Games Week e Cartoomics 2024 promette di essere un viaggio straordinario tra cultura pop, arte, musica e passione, confermandosi ancora una volta un evento unico per fan di tutte le età. E voi siete pronti? Andrete al Milan Games Week e Cartoomix? I biglietti per garantirsi un posto per l'evento sono disponibili sul sito milangamesweek.it.