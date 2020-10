Hearthstone Battlegrounds: guida per ogni Build

Hearthstone Battlegrounds è una delle modalità alternative presenti nel gioco di carte targato Blizzard. In Battlegrounds ci sono 8 giocatori che combattono a turno fra di loro, alternando fasi dove reclutare e potenziare i servitori e fasi di combattimento automatico.

La presenza di molti eroi, ognuno con il proprio potere eroe, incide sulla build che mirate a creare, ma i passaggi da fare valgono generalmente per tutti gli eroi disponibili.

Ecco qui una guida su quali passaggi seguire per costruire la vostra build e scalare le classifiche di Hearthstone Battlegrounds!

Nota bene: la versione descritta nella guida è la 18.6

Tier 1

Elementali

I nuovi arrivati su Hearthstone Battlegrounds sono fra i migliori del momento. Grazie ai loro potenziamenti continui e veloci, è possibile ottenere servitori dalle statistiche gigantesche e difficili da superare.

Nelle fasi iniziali √® importante comprare Elementale della Festa assieme ad altri elementali per avere delle buone statistiche e salire di livello in fretta. La velocit√† √® fondamentale poich√® i migliori elementali si trovano ai livelli Locanda pi√Ļ alti.

A livello Locanda 3 è quasi obbligatorio comprare Ciclone Trepitante, uno dei migliori elementali in assoluto. Una volta potenziato, è capace di vincere battaglie da solo. Se siete abbastanza fortunati da trovarne una tripla, difficilmente sarete battuti.

Una volta raggiunto il livello locanda 5, Djinn Gentile è assolutamente da prendere. Dopo il suo recente buff ( prima era livello locanda 6) è forse il miglior elementale di tutta la locanda di Bob. Grazie al suo rantolo di morte, la mano sarà piena di elementali, e questo vuol dire potenziamenti, servitori utili e persino triple. Un must.

Se vi trovate a livello 5 ( o al 4 tramite tripla) prima dei vostri avversari, Nomi Incubo in Cucina rende l’acquisto di ogni elementale utile. Nonostante non si tratti di un elementale, lo Chef pu√≤ rendere gli elementali nella locanda davvero giganteschi.

All’ultimo livello locanda c’√® l’elementale definitivo: Piccolo Ragnaros. Nonostante il nerf ( prima era livello 5) il piccoletto √® la ciliegina sulla torta degli elementali. Con questo in squadra, la vittoria √® quasi assicurata.

Servitori utili:











Murloc

Nonostante il Megalosauro Gentile non sia pi√Ļ presente su Hearthstone Battlegrounds, i Murloc restano ancora fra le migliori trib√Ļ della modalit√†. Con buff continui e la possiblit√† di avere veleno, le creature non temono niente e nessuno.

I murloc si potenziano fra di loro, quindi nelle prime fasi comprarne il pi√Ļ possibile √® utile per vincere i primi incontri ed arrivare subito a locanda 3. Al terzo livello diventano disponibili Navigatore Vilpinna e Veggente Lucefredda, due Murloc che aiuteranno la crescita dei nostri servitori.

Dal quarto livello le cose si fanno interessanti. Pinnatossica √® uno dei migliori murloc, nonostante le statistiche molto basse il suo grido di battaglia fornisce Veleno ad un altro murloc. Con Veleno non c’√® servitore che resista, e dare veleno a tutti i murloc vuol dire vittoria.

Per facilitare la ricerca di Murloc utili c’√® Vedetta Pinnantica, che, grazie al suo grido di battaglia permette di rinvenire un altro Murloc.

Al 5 nonostante non sia un Murloc è presente il vero jolly della build: Brann Barbabronzea. Brann permette di duplicare i gridi di battaglia ( triplicare in caso di tripla) e di conseguenza, attivare due volte ogni potenziamento che i Murloc si daranno a vicenda.

A chiudere in bellezza è Amalgadon, che in combo con Brann può diventare un vero mostro imbattibile.

Servitori utili:











Veleno

Veleno √® una build che si sviluppa generalmente nelle fasi finale di una partita per contrastare servitori altrimenti imbattibili. I servitori che hanno veleno uccidono qualsiasi servitore attaccano, indipendentemente dalle statistiche. Al momento su Hearthstone Battlegrounds non c’√® una build che possa sconfiggere una formazione con i giusti veleni protetti da scudo divino.

Per permettere ai servitori con veleno di distruggere le formazioni avversarie è molto utile Campionessa Altruista, un servitore di livello Locanda 2 che con il suo rantolo di morte fornisce scudo divino ad un altro servitore. Così il servitore protetto dalla scudo potrà attaccare senza subire danni una prima volta e se la Campionessa è una tripla fornirà ben 2 scudi divini.

√ą molto semplice dare veleno ad un murloc grazie a Pinnatossica. Amalgadon pu√≤ ottenere scudo divino e veleno come grido di battaglia, ma √® necessaria una buona dose di fortuna. Occorre quindi potenziarlo poich√® si tratta di uno migliori servitori per questo tipo di build.

Infine pu√≤ aiutare Barone Fieramorte, raddoppiando i rantoli di morte (o triplicandoli se dorato) pu√≤ dare ancora pi√Ļ scudi divini in combo con la Campionessa altruista.

Servitori utili:







Tier 2

Draghi

I Draghi hanno fatto il loro debutto su Hearthstone Battlegrounds all’inzio dell’anno e da allora non hanno subito pesanti cambiamenti. Per vincere i Draghi hanno bisogno di alcuni servitori che si trovano solo ai livelli locanda pi√Ļ alti, quindi sar√† necessario essere rapidi per trovare ci√≤ che serve.

La maggior parte dei dei draghi parte con delle buone statistiche base. Per questo ai livelli locanda pi√Ļ bassi ci sono pochi draghi che potenziano quelle statistiche. Trovate pi√Ļ draghi che potete, potenziateli, e avanzate velocemente.

Dal livello locanda 5 si inizia a fare sul serio. Alafurion è un drago che si potenzia esponenzialmente di turno in turno. Trovarlo in early potrebbe portarvi alla vittoria.

I veri condottieri della trib√Ļ dei draghi sono all’ultimo livello della locanda: Kalecgos, Aspetto Arcano e Nadina la Rossa.

Il primo permette di potenziare tutti i draghi presenti sul campo mentre la seconda è ciò che serve per chiudere le partite. Tuttavia un Kaelcgos trovato nelle fasi finali è praticamente inutile.

Servitori utili:







Bestie

Le Bestie hanno subito molti rework da quando esiste Hearthstone Battlegrounds, ma nonostante ciò rimangono una build forte nel late e devastante nelle fasi iniziali.

Per dominare i primi momenti di gioco Iena Rovistatrice e Ratto Capobranco sono due must. Grazie a loro potete salire di livello abbastanza in fretta e poi in combo sono incredibili!

A livello 4 c’√® Idra delle Caverne, un servitore fortissimo e se potenziato abbastanza, pu√≤ persino diventare una chiave vincente.

Mamma Orsa adesso è disponibile dal livello 5 ed anche questo servitore funziona benissimo in coppia con Ratto Capobranco.

Goldrinn, il Grande Lupo è passato dal 5 al 6 e con il suo rantolo di morte potenzierà tutte le bestie presenti. In combo con Barone Fieramorte può svoltare le partite, facendo diventare le bestie gigantesche.

Servitori utili:













Tier 3

Pirati

I Pirati sono arrivati su Hearthstone Battlegrounds qualche mese fa, e per quanto siano forti, rispetto alle altre build sopracitate, non dispongono di un vero asso nella manica per vincere le partite.

La carta su cui girano i pirati è Saccheggiatore di Mare. Questa carta accresce le sue statistiche ogni volta che viene giocato un pirata e se triplata, può diventare un vero gigante.

Capitano Boccalarrrga, servitore di livello locanda 5, aiuta il Saccheggiatore facendo ottenere 1 oro aggiuntivo per ogni pirata acquistato. Così facendo è possibile comprare molti pirati ogni turno e potenziare il pirata.

Ammiraglio Eliza √® il miglior servitore a livello 6 di cui dispongono i pirati. Nonostante l’effetto forte, la carta non d√† ai pirati ci√≤ di cui hanno bisogno, ma √® pur sempre da comprare se ormai la build √® fatta. Allo stesso livello locanda √® presente Lama della Marea, ma non sinnergizza per niente con i pirati.

Servitori utili:







Mènagerie

La M√®nagerie non ha come protagonista un’unica trib√Ļ, bens√¨ la sua forza sta nell’unione di pi√Ļ trib√Ļ insieme. Per avere una formazione forte √® necessario il servitore migliore di ogni tipo presente in Hearthstone Battlegrounds.

Questa build di solito si sviluppa nelle fasi avanzate, ma per cominciare prendere alcuni servitori dalle alte statistiche può andar bene. Bolvar, Sangue Infuocato è un esempio: una carta forte per i primi momenti, ma non utile nelle fasi finali.

Vediamo quindi qual è il miglior servitore per ogni tipologia presente.

Draghi: Guardiano di Bronzo è il miglior drago. Il suo scudo divino e Rinascita gli permettono di infliggere molti danni, specie se potenziato.

Bestie: Idra delle Caverne. Grazie alla sua abilit√† di danneggiare anche i servitori adiacenti, l’Idra prende il titolo di miglior bestia.

Pirati: Orobaldo è una carta che si potenzia in base alle dorate presenti in campo. Con molte triple diventa una vera minaccia in poco tempo.

Demoni: Comandante Annichilan √® una carta fortissima nelle fasi finali grazie ai suoi giganteschi HP. Potenziate l’attacco ed ecco un gigante.

Elementali: Ciclone Trepitante. Il miglior servitore disponibile a taverna 3 in assoluto. Le sua abilità lo rendono un ottimo ariete per cominciare le battaglie.

Robot: grazie al suo scudo divino, Devia-Bot è un buon servitore che può essere potenziato con Magnetismo.

Murloc: va bene qualsiasi Murloc.

A reggere l’insieme √® Scagnozza Zannalucente, un servitore dalle basse statistiche, ma che aiuta la build a vincere.

Amalgadon √® l’ultimo pezzo del puzzle. Con tutte queste diverse tipologie in campo il servitore ottiene pi√Ļ effetti adattandosi.

Servitori utili:

















Tier 4

Robot

I Robot un anno fa erano i re di Hearthstone Battlegrounds, ora sono un passo indietro a molte delle trib√Ļ rimanenti. Per quanto scarsi negli ultimi momenti, i robot dispongono di una buona fase iniziale.

Maxi-Robobomba è uno dei migliori servitori a taverna 2. Non vi farà vincere tutti gli incontri ma con questa bomba il pareggio è quasi assicurato.

A sorreggere la trib√Ļ √® Devia-Bot, un servitore con scudo divino. Questo scudo si rigenera ogni volta che viene evocato un robot. Con le giuste mosse si possono ottenere molti scudi divini.

Fastidiotron è un servitore che di per sè non serve a niente, ma grazie al suo Magnetismo può fornire scudo divino ad un robot qualsiasi.

Nelle fasi finali i robot hanno davvero poco da dare, ma Mietinemici 4000 ed un pò di fortuna potrebbero superare le aspettative.

Servitori Utili:









Demoni

I Demoni al momento sono la trib√Ļ pi√Ļ debole fra quelle presenti in Hearthstone Battlegrounds. Fra i loro punti di forza ci sono i servitori dalle alte statistiche base ed un ottimo mid-game.

Ad accompagnare la build dall’inizio alla fine √® Tessitore dell’Ira, una carta inamovibile per questo tipo di formazione. Alla fine della partita i suoi valori di attacco e HP possono superare i 100.

Lanciatore di Anime √® l’unica carta che mantiene la build viva. Il servitore pu√≤ distruggere le formazioni nemiche non ancora definite se protetto dalle giuste provocazioni.

In combo con quest ultimo c’√® il Signore del Vuoto, che grazie al suo rantolo di morte permette al Lanciatore di fare molti danni.

Servitori utili:







Con i demoni terminano le trib√Ļ presenti nel gioco, le build ed anche guida.

Adesso andate in battaglia e trionfate!

Trovate l’elenco completo delle carte e degli eroi presenti in Hearthstone Battlegrounds sul sito ufficiale di Hearthstone.

Se vi interessano altri giochi per PC, sul sito è presente una pagina dedicata.

