WARZONE: 5 Consigli per Vincere

COD Warzone continua a far parlare di sé. Con l’inizio della Stagione 6, avvenuto pochi giorni fa, il famoso gioco di guerra free-to-play continua a divertire e intrattenere milioni e milioni di giocatori ogni giorno. Proprio perché ogni giorno i server di Warzone sono infestati da moltissimi giocatori ansiosi di macinare vittorie una dopo l’altra, ottenere quest’ultima vi risulterà il più delle volte un’impresa piuttosto ardua, soprattutto se siete alle prime armi.

Questa guida è pensata apposta per voi, che avete da poco installato il gioco e non sapete bene da che parte iniziare per arrivare a ottenere le vostre prime vittorie.

Ricordate però che questi consigli non sono universalmente adatti a tutti, dovrete essere bravi voi a sfruttarli e saperli adattare al vostro stile di gioco.

È bene precisare che ci sono un sacco di altri fattori che possono decidere nel bene o nel male la vostra performance in gioco.

Per esempio le armi: se siete dei soldati novizi e vi ritrovate faccia a faccia con un giocatore che ha già trovato l’equipaggiamento che più si adatta al suo stile di gioco, vi ritroverete in netto svantaggio. Per questo motivo vi consiglio anche di dare un’occhiata alla nostra guida sulle 5 migliori armi da usare su Warzone, nel caso non sappiate ancora bene da che parte girarvi.

Ora che avete tutto il necessario per giocare al meglio, ecco i migliori consigli per fare una buona partita.

1. Conoscere la Zona di Atterraggio

L’inizio della partita è forse uno dei momenti più importanti di ogni singolo game. È necessario e importantissimo imparare a scegliere con cura il luogo del vostro primo atterraggio. Una delle cose migliori che potete fare é scegliere uno dei tanti luoghi sulla mappa e scendere sempre in quel punto, in modo da imparare a conoscere sempre meglio la zona. Di conseguenza sarete sempre un passo avanti a tutti gli avversari che scelgono il landing solo in base ai contratti che ci sono.

2. Il Gioco di Squadra

Ovviamente questo è un consiglio che vale solo per modalità in cui, a giocare, si è in più di uno. In FPS come Warzone giocare con una squadra affiatata permette di avere davvero un grosso vantaggio rispetto agli altri team. La comunicazione tra compagni è fondamentale per riuscire a coordinarvi al meglio e portare a casa una vittoria.

Inoltre, se vi ritroverete insieme al Gulag, avere degli occhi in più dall’alto che vi guidano mentre siete impegnati in un 1 vs 1, potrebbero aiutarvi davvero molto. Imparare a giocare di squadra è il consiglio più difficile da mettere in pratica di tutto questo elenco, ci vorrà tempo prima che possiate formare un team come si deve, se è da poco tempo che giocate insieme.

3. L’Importanza dei Ping

Il sistema di Ping di Warzone, ossia il segnalino del vostro colore che potete fissare in un punto preciso della mappa, è probabilmente uno dei meccanismi più facilmente sottovalutabili di tutto il titolo Activision.

All’apparenza potrebbe sembrare soltanto un modo per comunicare dove sono i nemici o segnalare ai vostri compagni dove volete andare. In realtà il Ping vi risulterà molto utile anche per tenere memoria sulla mappa di eventuali nemici segnalati poco prima da un UAV. Oppure, nel caso tornaste dal Gulag, aver fissato prima il segnalino sul luogo della vostra morte vi aiuterà a ricomporre il vostro equipaggiamento (sempre che ci sia ancora). Insomma, sfruttate la possibilità di segnare un punto sulla mappa in modo che riesca comunque a favorirvi in qualche modo.

4. Più Soldi Avete Meglio è

La prima cosa da fare in Warzone, dopo essere atterrati e aver imbracciato un’arma, è quella di trovare un contratto da fare che vi possa far guadagnare soldi extra all’infuori di quelli che trovate per terra. Infatti, a meno che non troviate delle casse arancioni o non atterriate nella zona della mappa di Superstore, svolgere dei contratti vi permetterà di mettere da parte un bel gruzzolo per comprare il Loadout contenente le vostre armi nello store più vicino. Inoltre state attenti a non essere troppo tirchi, dipende sempre dal tipo di partita che state giocando, ma sempre meglio spenderli tutti in set di corazze piuttosto che lasciarli al nemico!

5. Domina in Altezza

Come nella maggior parte degli sparatutto, anche in Call Of Duty Warzone avere un vantaggio in altezza rappresenta un grande aiuto nello sconfiggere gli avversari. Cercate di non farvi trovare impreparati e muovetevi con cognizione di causa sulla mappa. Prediligete i punti in alto piuttosto che le depressioni, ma non dimenticate di trovarvi anche delle coperture. High-Ground, così chiamato nel gergo dei videogiocatori, è quel punto in alto della mappa che consente di avere il pieno controllo degli spostamenti dei nemici, permettendo in questo modo di avere un vantaggio nella loro eliminazione. Se li sorprendete dall’alto difficilmente potranno scampare al vostro attacco.

Questi sono i 5 migliori consigli che possano aiutarvi a raggiungere al più presto la vostra prima vittoria in Warzone. Tenete però a mente che non è una ricetta perfetta, dovrete essere voi a imparare a leggere le situazioni che si presenteranno in gioco e adattare questi consigli a esse.

Vi ricordiamo, inoltre, che è in uscita, il 13 Novembre 2020, il nuovo Call Of Duty: Cold War. Seguite gli aggiornamenti sul nostro sito per rimanere sempre aggiornati!

Cosa ne pensi? Vota ora!