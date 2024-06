Squad Busters, nuovo aggiornamento: data di uscita e nuovi personaggi

Squad Busters è l'ultimo grande gioco di Supercell, ovvero i creatori degli amatissimi giochi mobile come Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars e molti altri. Uscito in tutto il mondo il 29 maggio è finalmente in arrivo il primo grande aggiornamento del titolo, in arrivo per tutti nella giornata del 17 giugno.

Nuovi personaggi

Il nuovo aggiornamento di Squad Busters porta con sé ben quattro nuovi personaggi, di cui ben tre pensati particolarmente per la difesa e la fuga e legati alla nuova arena aggiunta. Ecco la lista completa.

Jessie

Personaggio raro che colpisce dalla distanza. La sua particolarità è quella di far apparire una torretta ogni volta che aprirete un baule. A partire dal livello tre apparirà la magia torretta ogni qual volta che la sceglierete dal baule. Le due torrette saranno le medesime ma con la differenza che la versione magia potrete posizionarla dove volete mentre la prima sarà posizionata in automatico.

Personaggio molto interessante per il danno di 215, ovvero più alto rispetto ad altri personaggi dalla distanza come Shelly, Colt o Bo. Nonostante l'attacco alto si difende anche molto bene avendo la stessa vita di personaggi come Dynamike o lo stregone

Stregone di ghiaccio

Lo stregone di ghiaccio è invece un personaggio raro, molto utile per poter scappare da grandi orde di nemici. Appena scelto vi darà una magia di supercongelamento, ovvero una magia molto simile al classico congelamento ma con un'area più grande e una durata maggiore. Come lo stregone lancia magie dalla distanza per fare danno, ma al contrario del mago classico i suoi colpi rallenteranno brevemente il nemico congelandolo. Le statistiche sono praticamente identiche a quelle del più classico stregone

Dr. T

Dr. T è invece un personaggio epico con l'abilità di evocare un megagranchio ogni qual volta verranno raccolte dieci monete. La particolarità del granchio è quella di ignorare i classici mostri e di attaccare invece solo le squadre nemiche. Anche questo personaggio è molto utile in momenti di fuga particolarmente ostici.

Fuorilegge

La fuorilegge è un personaggio raro che vi droppa delle gemme ogni qual volta che la sceglierete dal baule, stessa meccanica del goblin con invece le gemme. Vi darà inoltre una gemma ogni volta che ucciderete un boss. La particolarità di questo personaggio è che potrà essere sbloccato solamente tramite il suo evento dedicato in cui dovrete raccogliere abbastanza gemme nel giro di qualche giorno. Se non riuscirete a sbloccarla dovrete aspettare che l'evento torni nei prossimi mesi.

Nuova area e nuove modalità

Questo aggiornamento di Squad Busters porta una sola nuova area, ovvero la Taiga. L'ambientazione è molto simile alla primissima area della foresta, aggiungendo però un panorama innevato. Per potere giocare nella nuova arena in esclusiva per una settimana dovrete aver raggiunto almeno il deserto. In questa settimana parteciperete ad un evento con la possibilità di sbloccare bauli con i tre nuovi personaggi legati all'arena.

Dopo la prima settimana per poter rigiocare nella Taiga dovrete sbloccare l'arena tramite l'avventura della squadra arrivando al livello 90. Inoltre sono state aggiunte quattro nuove modalità legate proprio alla Taiga.

Superspiriti del ghiaccio

La mappa di gioco verrà riempita da spirito del ghiaccio giganti che dropperanno gemme e monete dopo averli sconfitti. Possiamo compararla alla modalità invasione delle robotalpe per l'arena del deserto

Meteore Golem

Come dice il nome, pioveranno dal cielo dei golem, ricoperti però da gemme. Sarà una grande occasione per portarsi moltissime gemme a casa, bisognerà però stare attenti ad evitare i golem prima che impattino sul terreno.

Sconti folli

Sconti folli porterà invece il costo di tutti i bauli ad una sola moneta. Sarà molto interessante provare questa modalità per vedere le gigantesche squadre che si formeranno grazie agli sconti dei bauli.

Calderone sputagemme

In calderone sputagemme spawneranno invece dei calderoni in giro per la mappa. Una volta preso vi seguirà droppando gemme, fino ad esplodere dopo un certo lasso di tempo offrendovi una quantità incredibile di gemme.

Altre novità di Squad Busters

Oltre alle novità principali di cui abbiamo appena parlato sono in arrivo in Squad Busters molte altre aggiunte degne di nota. Tra questi ci sarà la festa in spiaggia di luglio collegata al nuovo pass delle gemme. Durante la festa potrete sbloccare due nuovi megapersonaggi a tema, ovvero il re delle terme Royale e il barbaro abbrustolito.

Ad agosto arriverà invece la stagione panini e proiettili con i due mega, street trader e fast food tank. Aggiunte inoltre le skin dei personaggi. Le seguenti arriveranno all'interno del negozio:

Goblin ninja

Re barbaro origami

Mavis guida turistica

Strega geisha

Stregone mago urbano

Arriveranno invece tramite il pass delle gemme di agosto il domatore divo della piscina e Colt retro-futuristico. Ultima skin è invece la gallina cintura nera che potrà essere sbloccata gratuitamente a luglio tramite un evento riguardante tutta la community.