Hi-fi rush: disponibile da subito l’action in esclusiva xbox

Dal bizzarro quanto geniale studio Tango Gameworks, creatori della serie di The Evil Within, nasce Hi-Fi RUSH. Il titolo è stato annunciato ieri sera 25 gennaio 2023 durante l’Xbox Developer_Direct, un nuovo evento della divisione videoludica di Microsoft.

Hi-Fi RUSH è un action ritmico in terza persona, con forti elementi hack and slash ed uno stile artistico in cell-shading. In questo titolo il ritmo è la chiave di volta. Ogni elemento del mondo segue le note rock che accompagnano la narrativa, scandendo i ritmi di movimento dei personaggi e degli elementi in overworld quali piattaforme o elevatori. Nel corso della nostra avventura dovremo sferrare una serie di attacchi verso i nemici che ci ostacolano seguendo il beat. Questo ci permetterà di “sintonizzarci” con la colonna sonora del momento e potenziare le nostre combo per sbaragliare chiunque sul nostro cammino.

Nel titolo impersonificheremo Chai, un’aspirante rockstar dotato di un braccio meccanico. Chai è vittima di un esperimento di un’azianda che gli ha permesso di percepire il ritmo nel mondo circostante quasi come se fosse una colonna sonora (che è la reale colonna sonora percepita dal giocatore). Nel corso della sua avventura volta a sconfiggere questa azienda, Chai affronterà temibili nemici automatizzati e Boss dalla natura più disparata. Ad aiutare il protagonista ci saranno però alcuni alleati. Peppermint potrà distruggere barriere e sollevare in aria i nemici, mentre Macaron distrugge le armature dei nemici e li respinge.

Il comparto musicale ed artistico di Hi-Fi RUSH sembra avere un forte stampo Rock and Roll, potendo vantare la collaborazione di alcuni grandi esponenti del panorama musicale moderno tra i quali:

Nine Inch Nails

The Prodigy

The Black Keys

The Joy Formidable

Number gurl

Wolfgang Garnet

Zwan

Hi-Fi RUSH è disponibile su PC e Xbox Series X/S, anche tramite Xbox Game Pass. Il prezzo di copertina della versione base è di 29,99€ ed è completamente doppiato anche il lingua italiana.