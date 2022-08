Hideo kojima annuncia il suo nuovo podcast!

L’8 settembre sarà il giorno del debutto su Spotify del podcast dedicato ad Hideo Kojima, il quale non necessita sicuramente presentazioni. Padre della saga di Metal Gear, il podcast a lui dedicato approfondirà il processo di sviluppo di un videogioco: dalla nascita delle idee del game creator al come prende forma il suo pensiero creativo.

Nel suo podcast, dal nome Game Structure, Hideo Kojima non mancherà nell’invitare altre personalità di spicco all’interno del mondo videoludico. Goeff Keighley, giornalista specializzato nel gaming, conduttore televisivo e intimo amico di Kojima, prenderà anche esso parte del podcast, dove si occuperà di fornire aggiornamenti sul gaming e tecnologia in un episodio speciale del podcast. La sigla di apertura sarà curata da Michiharu Shimoda, lo stesso che ha realizzato la sigla di chiusura di Death Stranding. Kojima dichiara:

Desideravo condividere i miei pensieri con un pubblico globale e ritenevo che Spotify sarebbe stata la migliore piattaforma per raggiungere tutti quanti i miei fan e amici sparsi per il mondo. È una strategia ambiziosa quella di pubblicare ogni episodio in giapponese e in inglese simultaneamente, ma non vedo l’ora di potermi divertire e condividere l’ispirazione creativa con gli ascoltatori sparsi in tutto il mondo.