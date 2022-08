Logitech g gaming: prime immagini della console pensata per il cloud

Dopo l’annuncio avvenuto il 2 agosto, sono trapelate in rete le prime immagini della console portatile di Logitech in collaborazione con Tencent pensata per il Cloud Gaming.

I leak della nuova console sono stati pubblicati tramite il profilo twitter di Evan Blass dove possiamo vedere oltre alle foto la presunta scheda tecnica nelle risposte.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw — Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022 (Nel momento in cui scriviamo le foto sono state eliminate da Logitech per copyright, che potete però vedere in copertina, è invece ancora presente la risposta con le specifiche tecniche)

I primi dettagli che possiamo notare dalle foto sono la presenza di Android e la forte ispirazione a Nintendo Switch Lite e Steam Deck.

Si può poi vedere chiaramente l’interfaccia della console di Logitech dove sono presenti in bella vista i loghi del Play Store, Xbox, Nvidia, Steam, Chrome e Youtube. Sarà quindi compatibile con i Play Services di Google per poter utilizzare tutti i più famosi giochi per Android, oltre a poter sfruttare tutte le piattaforme di Cloud Gaming disponibili per mobile.

Potrà poi navigare in internet, presumibilmente potendo anche scaricare file, e quindi chissà se oltre al Cloud non risulti anche ottima per l’emulazione.

Non ci resta che aspettare notizie ufficiali da parte di Logitech per sapere di più riguardo l’uscita e il prezzo della nuovissima console.