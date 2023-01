L’uscita di Hogwarts Legacy è ormai vicina, titolo ormai attestato come uno dei più attesi del 2023.

Warner Bros. ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico che approfondisce la storia e il mondo di gioco; ricordiamo che le vicende sono ambientate molti anni prima rispetto alla storia di Harry Potter.

Il video ha carattere narrativo e ci permette di avere uno sguardo più ampio su quello che sarà il mondo di gioco e le minacce che dovremo affrontare. La data di uscita per le console di nuova generazione è fissata per il 10 febbraio.

Hogwarts Legacy è già il titolo più venduto su Amazon USA e Amazon Italia.

Il titolo ha anche conquistato la classifica di Steam nonostante manchino ancora diverse settimane al lancio. Inoltre, di recente, sono emersi nuovi dettagli dall’artbook ufficiale come la caratterizzazione del menù principale, la durata del gioco e la mappa.

Per completare il titolo saranno necessarie circa 35 ore di gioco che possono diventare anche 75 per coloro che vogliono completarlo al 100%. Le foto dell’artbook provengono da un account twitter (Bigby), per chi vuole vedere le immagini in questione vi lasciamo il link.

Dalle immagini è possibile vedere diversi interni del castello, fino ad ora sembrano certamente le parti più curate e interessanti, mentre gli ambienti “al di fuori” di Hogwarts saranno da scoprire ed esplorare, la speranza è che non risultino “vuoti” come purtroppo accade in tanti titoli.

Anche voi attendete con ansia l’arrivo di quest’avventura? Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà in diverse edizioni: la Standard Edition, la Deluxe Edition (include il pacchetto Dark Arts), la Digital Deluxe Edition e un’ambiziosa Collector’s Edition (nell’immagine sottostante) con 72 ore di accesso anticipato.

Come si può vedere, la Collector’s Edition di Hogwarts Legacy è decisamente ricca, avrà il prezzo di 299,99 € per PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One. La Deluxe Edition, invece, avrà il prezzo di 84,99 € per le console di nuova generazione, per le console della vecchia generazione costerà 79,99 €.