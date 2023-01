Skull and bones rinviata ancora l’uscita

Ubisoft si scusa per il rinvio dell’uscita di Skull and Bones pubblicando un nuovo gameplay

A sorpresa gli sviluppatori di Skull and Bones hanno comunicato un ennesimo rinvio del gioco a tema piratesco. Si tratta del sesto rinvio in cinque anni, il gioco era stato annunciato da Ubisoft nel 2013 e questo ha portato un forte disappunto da parte dei fan sui social.

L’azienda fa sapere che per loro ci vuole tempo per far uscire un gioco con le maggiori qualità possibili e poco prima di lanciare un lungo video che spiega alcune delle novità hanno rilasciato questo comunicato:

“Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori sin dal giorno di lancio. Il tempo in più ci permetterà di lavorare sulla fase di polishing e sul bilanciamento, in linea con le richieste effettuate dalla community dopo gli ultimi test.”

Skull and Bones e i suoi miglioramenti

Nell’arco degli anni, dal momento in cui é stato lanciato, il gioco ha subito diversi cambiamenti e aggiunte sul fronte del gameplay. Tra le più importanti ricordiamo l’esplorazione a terra e le tante possibilità di personalizzazione della nave e del personaggio utilizzato in gioco. Mancano meccaniche che riguardano l’abbordaggio e i combattimenti ma é probabile che siano proprio tra le cose che portano Ubisoft a rinviare il game.

Gameplay con gli sviluppatori

Il video parla finalmente della lore di Skull and Bones e si concentra su una parte prettamente investigativa, missioni al quale i giocatori possono partecipare soli o in gruppo, e su alcuni combattimenti navali. La parte di investigazione può avvenire in vari modi, tramite un messaggio in bottiglia oppure parlando con qualcuno o trovando un manoscritto, e sarà caratterizzata dal trovare indizi per arrivare al tesoro. Nel video la parte di investigazione fa vedere la storia di due reali e del loro tentativo di salita al trono.

Ovviamente la storia presentata non distoglie da quello che è stato detto a luglio, cioè che non si tratta di un gioco narrativo ma di un insieme di storie assestanti, ma con il video viene data un’idea sul tema principale del gioco: una versione alternativa dell’età d’oro della pirateria, che non seguirà dunque fedelmente gli eventi realmente accaduti ma che si concentrerà sui problemi legati alla colonizzazione e allo sfruttamento delle popolazioni indigene.

Ora non resta che avere pazienza e attendere l’uscita, ormai sicuramente non prima di una data che va da aprile a giugno 2023.