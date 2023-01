Dualsense edge: il nuovo controller playstation

DualSense Edge è il nuovissimo controller di Sony pensato per offrire ai giocatori una maggiore personalizzazione rispetto alla versione originale, senza però sacrificare nessuna feature come il feedback aptico, grilletti adattivi e compatibilità con vari accessori, così da poter godere di tutti i titoli PS5, dai più competitivi ai più casual, al meglio.

DualSense Edge offre la possibilità di creare controlli personalizzati permettendo di salvarli in profili intercambiabili, scegliendo quale usare in ogni momento tramite la nuova interfaccia utente accessibile direttamente dal controller.

Può essere decisa anche la corsa dei grilletti su 3 diverse posizioni tramite l’apposita levetta, oltre ad avere la possibilità di aggiungere 2 tasti posteriori completamente mappabili.

Tra le altre novità del DualSense Edge abbiamo diverse coperture per gli stick analogici, un cavo USB rivestito con un alloggio bloccabile, per evitare la disconnessione, e una custodia per trasportare il controller con tutte le sue parti intercambiabili.

Sarà poi possibile cambiare facilmente gli stick analogici dovendo però acquistare separatamente i ricambi.

All’interno della scatola potrete trovare ,oltra al DualSense Edge, il cavo USB rivestito, alloggiamento bloccabile per il cavo, 6 coperture per gli stick analogici (2 standard, 2 rialzate e 2 ribassate), 2 tasti posteriori a mezza cupola e 2 a leva oltre alla custodia per trasportare il controller e gli accessori.

DualSense Edge sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 26 gennaio al prezzo di 239.99 euro.