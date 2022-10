Netflix Games: il nuovo studio di sviluppo avrà sede in Finlandia

Il colosso dell’intrattenimento americano Netflix ha dimostrato un sempre maggiore interesse per il mondo del gaming.

Solo nel 2021 la casa ha acquisito svariati studi già esistenti, tra cui Next Games, con un accordo per 72 milioni di dollari. Questa volta, però, Netflix Games ha deciso di rimboccarsi le maniche e fondare il suo studio di produzione di videogiochi.

Questo nuovo studio avrà sede in Finlandia (ad Helsinki) e sarà guidato da Marko Lastikka, director che già in passato ha collaborato con EA e Zynga. Non sappiamo ancora se lo staff della casa produttrice sarà destinato alla creazione di titoli Mobile o se si potrà allargare anche a piattaforme fisse quali console e PC.

Stando alle dichiarazioni, l’azienda ha dichiarato l’intento di investire sempre più risorse sul proprio studio, per la produzione di opere originali, senza pubblicità e chiuso alle micro-transazioni.

Il progetto Netflix Games è un piano tanto ambizioso quanto immediato. Gli utenti che avranno all’attivo una sottoscrizione (qualunque essa sia) potranno accedere gratuitamente ad un catalogo di giochi mobile, disponibili per iOS ed Android.

Il catalogo di Netflix Games conta ad ora 31 titoli, tra i quali troviamo giochi ispirati alle serie più famose della piattaforma streaming. La grande N prospetta un’espansione sempre maggiore del catalogo, con il raggiungimento di ben 50 titoli entro la fine dell’anno corrente.