House of the Dragon 2: l’uscita slitta al 2024

La seconda stagione della serie tratta da Fuoco e Sangue (romanzo fantasy di George R.R. Martin), House of the Dragon, non tornerà nel 2023, ma probabilmente nel 2024. Ebbene sì, dovremo aspettare un anno intero per la nuova stagione della serie creata da Ryan Condal e George R.R. Martin.

A confermarlo è stato il responsabile di HBO e HBO Max, Casey Bloys, in un’intervista al magazine Vulture, affermando che il prequel de Il Trono di Spade non tornerà nel 2023:

Non aspettatelo nel 2023. Abbiamo appena iniziato a mettere insieme il piano e, proprio come l’ultima volta, ci sono così tante incognite.

Dunque, ci viene da pensare che la seconda stagione potrebbe uscire nel 2024, ma è un dettaglio da prendere con le pinze, visto che non c’è stata una vera e propria conferma.

House of the dragon: trailer e sinossi della prima stagione

Per chi non avesse ancora visto la serie, ecco il trailer ufficiale!